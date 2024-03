Jobban kezdett a vendég együttes, ami labdabirtoklásban és kisebb lehetőségekben mutatkozott meg, de az igazi veszélyt tíz perc elteltével a jobb oldalon felzárkózó Pávkovics Bence lövése okozta, ami után a játékszer a jobb felső saroknál a lécről hagyta el a játékteret. A hazai támadások egyikénél Medgyes vezette fel a labdát kecsegtető helyzetben, emberelőnyben, de elveszítette, így jöhetett a vendég kontra, ami szabadrúgást, majd ezt követően a vezető gólt eredményezte. Fél óra elteltével megduplázhatta volna maga és csapata góljait Tóth Milán, de egy villámgyors ellentámadás végén leadott lövése után Hársfalvi András ismét bizonyította kivételes tehetségét. A játékrész további idejében sem változott a kép, továbbra is a vendégek domináltak, de a hazai kontrákban is rendre ott volt a veszély, mint ahogyan egy jobb oldali szöglet után is, amikor a hosszúsaroknál érkező Hajdú Ádám próbálkozott életerős lövéssel, de a labda Jova Levente kezében kötött ki.

Szünet után Lányi Bence hozta a frászt társaira és a hazai szimpatizánsokra, amikor rossz passza után Radó András tört kapura, de spiccel történt lövése után ismét Hársfalvinak kellett bravúrt bemutatnia. Az ellentámadásnál Soltész Dominik tért ölelő indítása után Adamcsek Máté kerülhetett helyzetbe, amikor Bakti Balázs a tizenhatos vonalánál buktatta őt. A megítélt szabadrúgásból a sértett jobbal a bal felső sarok fölé lőtt.

Az idő múlásával fokozatosan javult a hazaiak játéka, ami tíz perccel a vége előtt Medgyes Zoltán remek megmozdulása után az egyenlítő gólban is megmutatkozott. A hosszabbítás pillanataiban egy felelőtlen szerelési kísérlet után megítélt büntetőből a Vasas Tóth Milán révén megszerezte a győzelmet érő találatot.