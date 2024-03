Győri ETO UNI FKC–Tata 31–21 (14–11)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, 150 néző. V.: Dulai, Pisák.

ETO UNI: PÁSZTOR – NAGY M. 5, Kathi, Mátés 3, Radvánszki, LANG 6, Szabados 2. Cs.: Varga I. (kapus), Gerdán, Koncz 4, Ásványi, KURUCZ 5, Paár 3, Takács, Bali 3, Sövegjártó. Edző: Bencze József.

Iváncsik Mihály győri sportnagykövet kezdődobása után kezdődhetett a mérkőzés. A találkozót mindkét csapat hibával kezdte, azonban Szabados az első perc végén a tatai kapuba talált, majd Mátés értékesített 7 méterese után hamar 2–0 lett az állás. Az első percekben mindkét oldalon sok támadóhiba csúszott be, a kapusok azonban gyorsan belemelegedtek, Pásztor és Hermann is védésekkel mutatkozott be. A tatai csapat a 7. percre felzárkózott, így Bencze József időkéréssel próbálta rendezni az ETO sorait. Ez sikerült is, Szabados és Lang góljaival a 9. percben 5–2-t mutatott az eredményjelző, a Tata viszont nem engedte el a mérkőzést, és tartotta a lépést az ETO-val (15. perc: 6–6). A 19. percben Pásztor 7-est védett. Különösen Nagy volt elemében hazai oldalon, és bár a 21. percben (11–7) a tatai edző időt kért, a hátrányt nem sikerült ledolgozniuk a félidő végéig, így 14–11-es állásnál cseréltek térfelet a csapatok.

A második félidő szintén mindkét oldalon hibával indult, a Tata azonban egy lépéssel közelebb tudott kerülni a győriekhez, a 34. percre 15–13-ra jöttek fel, és a 38. percig elérhető távolságban tudtak maradni (17–15). Ezután azonban az ETO támadójátéka feljavult, a tatai oldalon pedig több technikai hiba is becsúszott, így a zöld-fehérek a 41. percre már öttel mentek (20–15). Lang és Bali góljaival az 50. percben 24–18 volt a mérkőzés állása. A hazai szurkolók legnagyobb örömére az utolsó percben Paár gólja után rá tudták számolni tízet a tataiakra a győri szurkolók.