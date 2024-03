Cegléd–Győri ETO UNI FKC 26–35 (12–15)

Cegléd, NB I/B-s férfimérkőzés, 500 néző. V.: Héjja, Kónya.

Győri ETO-UNI FKC: Pásztor – Szabados 2, LANG 6, MÁTÉS 7, Ásványi 1, Kurucz 3, Nagy M. 2. Cs.: Gerdán, KONCZ 4, Kathi 3, Paár, Takács 3, Radvánszki 3, Bali, Szabó Á. 1. Edző: Bencze József.

A találkozó nem a legjobb ütemben kezdődött győri szempontból, a hazai kapus remek formában kezdte a mérkőzést. Bencze József, a győriek vezetőedzője a 7. percben 4–1-nél időt kért. A folytatásban Mátés és Koncz is 2–2 gólt lőtt, így az ETO átvette a vezetést, és a félidő közepére már háromgólos előnyt szerzett (16. perc: 5–8). A félidő végére is maradt ez a különbség. A második harminc perc első tíz percét nagyon megnyomták a vendégek, el is léptek nyolc góllal (15–23). A ceglédi edző időkéréssel próbálta megakasztani a vendégek jó sorozatát, azonban a győri kezek nem remegtek meg, Lang góljával az 50. percre már kilenc gól volt az előny (19–28), és bár Szabó 7 méteres góljával meglett a közte tíz is, a vége kilencgólos zöld-fehér siker lett.