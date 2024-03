Kun Attila: – A meccsen a tempó dominált, amiben sokáig jól tartotta magát az Alba, ehhez gratulálok nekik. Az első félidőben sokat hibáztunk támadásban, ebben szerepe volt Tóth Nikolettnek is. Próbáltam forgatni a csapatot, és örülök, hogy mindenki tudott élni a lehetőséggel. Megtiszteltetés számomra mindig, amikor a felnőttcsapattal dolgozhatok. Öröm volt minden perc velük most is, de nem ez az én igazi álmom, hogy a felnőttcsapatot vezessem. A fiatalokkal szeretek dolgozni, és az az igazi öröm számomra, ha olyan játékosokat, mint például Varga Dalma, láthatom az első csapatnál bizonyítani.

Varga Dalma: – Az első félidőben sok volt a hiba támadásban, a folytatásban sikerült könnyű lerohanásgólokat szerezni. Fantasztikus érzés mindig, amikor a felnőttek között játszhatok. Egyszer szeretném, ha ez lenne a "rendes" csapatom.

Horváth Roland: – Nem volt kérdés, ki nyeri a meccset. A célunk az volt, hogy legyenek olyan periódusok, amelyekben előre tudunk lépni. A meccset rosszul kezdtük, de összességében sikerült tisztesen helytállni. Várható volt, hogy a végére fizikálisan felőröl bennünket az ellenfél. Fiatal csapatunk van, ezek a meccsek jól szolgálják a játékosok fejlődését.

Tóth Nikolett: – A mi fókuszunk nem ezen a meccsen volt, hanem hogy tudjunk ilyen találkozóval készülni a számunkra fontos mérkőzésekre, mint például az MTK elleni. Kívánom az ETO-nak, hogy nyerje meg a Bajnokok Ligáját.