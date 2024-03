A válogatott mérkőzések miatt több mint tíz napig nem edzett együtt az együttes. Ez a meccs elején meg is látszott a teljesítményen. Érthetetlenül sok hibával kezdték a találkozót a zöld-fehérek, ennek következében a Diósgyőr Avery révén került helyzetbe, de Borok bravúrral hárított. Jó húsz perc után fokozatosan átvette az irányítást az ETO, és White remek kiugratását követően Vachter a kapust is kicselezve gurított a hálóba. 1–0. Ezután továbbra is a házigazdák játszottak fölényben. Az első játékrész utolsó percében White került óriási ziccerbe, már csak a kapussal állt szemben, ám Orgoványi bravúrral hárítani tudott.

Fordulás után magabiztosabban játszott a győri gárda, több helyzetet is kidolgozott, de Vachter és White is nagy lehetőséget szalasztott el. A találkozó utolsó harmadában egy szögletvariációt követően Nagy F. talált a diósgyőri kapuba. 2–0. Utána mindkét oldalon több csere történt, de az eredmény már nem változott.

A kemény talajú, csúszós pályán nehezen lendült játékba az ETO FC Győr, amely miután sebességet tudott váltani, végül begyűjtötte a nagyon fontos három pontot.

Jövő héten két mérkőzésen is pályára lép a fővárosban a csapat: szerdán a Magyar Kupában a Honvéd vendége lesz, míg szombat délután a bajnokság rangadóján az MTK-hoz látogat.