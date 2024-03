Gáspár Dávid: – Gratulálok ellenfelünknek és saját csapatomnak is. Kemény, szoros mérkőzést játszottunk, amire számítottunk is előzetesen. Tizennégy pontot kaptunk az átmenetekből az első félidőben, sok ziccert hibáztunk, tizenegy százalékkal dobtuk a hárompontosokat és a büntetőket sem a legjobban értékesítettük. Ha bizonyos alapdolgokat mind támadásban, mind védekezésben ilyen mértékben elhibázunk, akkor nem tudunk nyerni. A végjátékban is jobb döntéseket hozott a pécsi csapat. Mentálisan, koncentráció terén abban a pillanatban jobban teljesítettek. Ezt szeretnénk fejleszteni, és akkor a következő hasonló helyzetben már mi kerülhetünk ki győztesen. Volt több játékosunk is a pályán, akik ilyen helyzetben nem sok tapasztalattal rendelkeznek, de egy fejlődés folyamatában vagyunk, és azt gondolom, jó úton haladunk.

Jelena Brooks: – A Pécs nagyon jó teljesítményt nyújtott. Vissza kell néznünk a találkozót, és a látott hibákat kijavítani. Végig meccsben voltunk, harcoltunk a győzelemért, de sokat hibáztunk, így nem sikerült. Készülünk a következő feladatokra.