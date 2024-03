Cziczás László: – Szememben a DVTK egy Euroliga Final Fouros csapat, örülök, hogy hazai pályán ki-ki meccset tudtunk játszani velük. Irányító nélkül kellett kosaraznunk, de jól megoldották a feladatot a többiek, többen is erőn felül teljesítettek. Tanulni kell ezekből a hibákból, ami nem az első volt idén, az EL-ben is veszítettünk utolsó pillanatokban így meccset. Ezt gyakorolni, modellezni kell az edzésen, hogy máskor ilyen helyzetek végén mi örüljünk. Jó hangulat volt, köszönjük, hogy ennyien kijöttek, reméljük, a jövő héten még többen lesznek, még jobb hangulat lesz a lelátón, és mi örülhetünk. A tavalyi és az idei szereplésünket szeretnénk megfejelni egy kupadöntővel.

Dombai Réka: – Csalódott vagyok egy kicsit. Sok hármast kaptunk, erre pedig készültünk a héten, mégsem tudtuk levédekezni. Nehéz volt így irányítók nélkül játszani, de összességében elég jól megoldottuk a feladatot. Készültünk tovább, a kupában vissza akarunk vágni a DVTK-nak.

Völgyi Péter: – Több szempontból is érdekes meccs volt, kíváncsi voltam, hogyan reagál a csapat a héten történtekre, túltette-e magát az Euroliga-vereségen. Az elején kicsit akadozott a játékunk, de ha kicsit jobban dobunk, nagyobb különbségre is szert tehettünk volna. A győri csapat a folytatásban megmutatta miért is áll a második helyen, húzott egy nagyot a védekezésén, erre nem jól reagáltunk, de aztán tudtunk változtatni, távolról is és gyűrű alól is betaláltunk, örülök a veretlenségnek

Lelik Réka: – Fáradtan kezdtünk, nehéz periódus közepén vagyunk. Sikerlt mindent megtennünk, voltak hibáink, ezeken dolgozni kell, de örülök, hogy meg tudtuk őrizni a veretlenségünket.