NKA Universitas Pécs–Sopron Basket 60–79 (18–21, 17–17, 10–18, 15–23)

Pécs, női NB I, negyeddöntő, 2. mérkőzés, 350 néző. V.: Földházi, Söjtöry, Pozsonyi.

Pécs: Tadics 8/3, Wallace 4, WENINGER 11/6, P. Williams 8, Mérész 2. Cs.: Smailbegovics 10/3, Kiss A., M. WILLIAMS 12/6, Simon, Laczkó 1, Olawuyi 4. Edző: Jovan Gorec.

Sopron: Papp K. 8, BÖRÖNDY 20/15, Sitku 2, Varga A. 8/3, BROOKS 13. Cs.: MOMPREMIER 14, FEGYVERNEKY 11/3, Toman D. 1, Kókai, Jevtovics 2, Szikszai. Edző: Gáspár Dávid.

Sokkal jobb játékkal kezdődött az összecsapás, mint a párharc első mérkőzése, nem egészen három perc elteltével 8–5-re vezetett a Sopron. A szakasz derekán a nagy rohanásba több hiba csúszott mindkét oldalon, tartotta szűk előnyét a vendégegyüttes. Mompremier kosaraival 7 pontra nőtt a különbség. Hazai időkérés után Tadics triplát, Wallace és P. Williams pedig duplát, ezzel a 7–0-lal gyorsan egyenlített a Pécs. A bajnok kosárcsendjét a negyed hajrájában Fegyverneky törte meg, majd Böröndy dobott triplát. A negyed Wallace kosarával és hárompontos soproni vezetéssel zárult.

A második etap Brooks és Wallace kosár váltásával indult. Soproni pillanatok következtek, egy 7–0-lal, benne egy Böröndy hármassal 10 ponttal elhúzott a bajnok. A szakasz közepén Gáspár technikait kapott, fel is jött öt pontra a hazai együttes. Soproni időkérés után Papp talált be, de rögtön jött rá a válasz M. Williamstől. A félidő hajrájában Smailbegovics triplája után két pontra csökkent a vendégelőny. Mompremier ezúttal jól büntetőzött, ügyes soproni támadás végén Brooks is betalált. A félidő Weninger dudaszóra dobott hármasával és triplányi vendég vezetéssel ért véget.

Papp távoli duplája nyitotta a második félidőt, de P. Williams szép közeli kosárral felelt rá. Weninger és P. Williams révén tapadt a Pécs a Sopronra, amely büntetőkkel tartotta szűk előnyét. A harmadik szakasz második felében szervezetten védekezve egy 12–0-s rohammal – benne szép Fegyverneky-kosarakkal és egy Böröndy-triplával – 14 pontos előnyre tett szert a Sopron. A hosszú hazai kosárcsendet M. Williams törte meg triplával, de így is tíz pont fölötti vezetéssel fordult a bajnok a zárószakaszra.

Ezt Fegyverneky triplájával nyitotta. Böröndy is beemelt két hármast, Brooks pedig egy duplát, és ezzel a 11–0-lal 20 pont fölé nőtt a különbség. A szakasz derekán azonban M. Williams és Smailbegovics révén egy 10–2-vel feljött a zónára váltó Pécs. Gáspár egy időkéréssel rendezte csapata sorait, amely egy 5–0-lal három perccel a befejezés előtt közel 20 pontosra növelve előnyét végképp lezárta a találkozót és a párharcot.

A párharc végeredménye: 2–0 a Sopron Basket javára.

