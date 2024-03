Gyurka János: – Az Európa Liga-mérkőzések tempóján akartunk kézilabdázni, így szerettük volna hatvan percig játszani. Fontos célunk volt, hogy a védekezésünket felkeményítsük, több faultot mutassunk be, labdát szerezzünk. Tudtuk futni is, és ebből könnyű gólokat szerezni. Még nem mindenki tudta maga mögött hagyni az EL-ben elkövetett hibákat, de végre felszabadultabban tudtunk kézilabdázni. Örülök, hogy azok a játékosok, akik kevesebbet játszottak, most lehetőséget kaptak, és többen bizonyítottak is. Varga Emíliát és Faragó Lucát egyénileg is ki kell emelni, jól játszottak. Ránk fér a pihenő, jól fog jönni a hosszabb szünet mindannyiunknak, hogy aztán újult erővel vágjunk neki a bajnokság hajrájának.

Konkoly Csaba: – Egyértelmű volt, hogy az óvári jobb csapat. Picit csalódott vagyok, mert negyvenöt percig nem kézilabdáztunk jól. Van akaratunk és hitünk, de ez nem látszódott rajtunk. Az óváriak megbüntették a gyermeteg hibáinkat. Voltak egyénileg jó, de hullámzó teljesítmények. A kapusainkkal nem lehetek elégedetlen, de a játék minden elemében voltak jobb és rosszabb periódusaink. Az utolsó tizenöt percben mutatott teljesítményre kell építenünk a folytatást.

Varga Emília: – Ebbe a mérkőzésbe is beletettük minden erőnket. A visszarendeződésünk jól működött, és a védekezésünk is rendben volt, annak ellenére, hogy voltak olyan párok is, akik ritkábban szoktak együtt játszani. Volt olyan része is a mérkőzésnek, ami örömjáték volt, élveztük a kézilabdát.

Pénzes Laura: – Ilyen csapat ellen nehéz játszani. Mindig presztízs számunkra, hogy fel tudunk-e nőni az ilyen csapatokhoz. Ezúttal ez sajnos csak néha sikerült. Több üreskapus ziccert is elhibáztunk, ha azokat értékesítjük, akkor közelebb tudtunk volna kerülni.