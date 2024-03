A soproniak vezetőedzője, Gasper Potocnik a riválissal kapcsolatban azt fejtegette, hogy a Honvéd keretében voltak változások a szezon során, ugyanakkor az edző végig maradt. Ennek megfelelően a rendszer, a koncepció is, amelyhez szépen megtalálták a játékosokat. Sokat jelentett a Honvédnál az is, hogy felépült hosszú sérüléséből a tapasztalt irányító, Simon Kristóf. A szlovén szakvezető hozzátette: azt, hogy jelenleg mennyire működik, milyen szinten állt össze a Honvéd játéka, jól jelzi, hogy a hétvégi rivális legutóbbi hét meccséből hatot megnyert, saját pályáján még az élcsapatokra is kimondottan veszélyes.

Annak kapcsán, hogy a két legutóbbi meccset elvesztette az SKC, kellett-e a lelkekkel foglalkozni, Gasper Potocnik azt mondta: az első, a Zalaegerszegen elvesztett találkozó után volt egy keményebb hangvételű beszélgetés a játékosokkal. Hangsúlyozta, erre azért volt szükség, mert amióta ő vezeti a csapatot az volt az egyetlen kimondottan gyenge, mondhatni elfogadhatatlan mérkőzés. Bár az Alba ellen végül nagy küzdelemben alulmaradt a csapat, úgy látta, mentalitásban, akarásban, küzdésben visszatalált a helyes útra, és kicsit okosabban játszva, meg esetleg némi szerencsével sikerülhetett volna a bravúr.

Ami a helyes utat illeti, az edző reméli, sikerül rajta maradni, és ez szombaton már akár győzelemmel is párosulhat. Mint mondta, ahogy eddig is, próbált a társaság a lehető legjobban felkészülni az ellenfélből, de hogy mindez mire lesz elég, az majd a pályán derül ki.