Kosárlabda 45 perce

NB I – Kialakult a női bajnokság elődöntőinek párosítása, megvan a Sopron KC férficsapatának is az ellenfele

A női kosárlabda NB I-ben a Sopron Basket és a SERCO UNI Győr is bejutott az elődöntőbe, ahol az is megvan, ki lesz az ellenfél. A férfi élvonalban a Sopron KC bejutott a rájátszásba, és ott is eldőlt, kivel kezd a negyeddöntőben.

A Sopron Basket és a SERCO UNI Győr is bejutott a női NB I elődöntőjébe. A címvédő soproniak az alapszakaszgyőztes DVTK-val, a győriek a Szekszárddal találkoznak majd. A párharcok április 20-án kezdődnek, mivel most a 3x3-as olimpiai kvalifikáció miatt leáll a bajnokság. A pontos program a következő napokban alakul ki. A férfiaknál lezárult az alapszakasz: a Sopron KC a hetedik helyen zárt, így ott van a negyeddöntőben, ahol a második Alba Fehérvár vár rá.

