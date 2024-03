Gasper Potocnik: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első öt-hat percben mi irányítottuk a találkozót, ezután azonban feladtuk. Elkezdtünk esélyeket adni a Szegednek, hogy ritmusba kerüljön, és elkezdjen pontokat szerezni, pedig a mérkőzés előtt többször hangsúlyoztam, hogy sok olyan játékosuk van, akik egyénileg jó teljesítményre képesek, és csapatként is jól játszanak. Ők kihasználták az általunk felkínált esélyt, mi pedig onnantól kezdve szenvedtünk. Ha ilyen esélyeket adsz egy csapatnak, hogy elkezdjenek kosarakat szerezni, akkor nagy bajba kerülsz. Amikor kilencvenhat dobott ponttal elveszíted a mérkőzést hazai pályán, akkor ott valami nincs rendben. Túl puhák voltunk, ők pedig rengeteg pontot szereztek, ezért most meg kell keresnünk az okát annak, miért veszítettük el a meccset a védekezésünkkel. Természetesen támadásban is voltak hibáink, de ha elég pontot dobunk, akkor jobban kell védekeznünk.

Amadou Sidibe: – Jó meccs volt. Mindkét oldalon jól kezdtünk, aztán egy ponton eltértünk a meccstervtől, a Szeged pedig kihasználta ezt, ezért jár nekik az elismerés. Újra kell terveznünk a dolgokat, és mindent beleadni a következő meccsen. Remélhetőleg a mérkőzés jó és rossz tapasztalataiból is tudunk majd tanulni, és jobbak leszünk.