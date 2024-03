TFSE-MTK–SERCO UNI Győr 67–75 (20–18, 11–26, 16–17, 20–14)

Budapest, NB I-es női mérkőzés, 300 néző. V.: Minár, Major, Kapusi.

TFSE-MTK: Dúl T. 9/3, DÚL P. 11/6, SZABÓ F. 11/3, Carter 11/3, Németh A. 6. Cs.: CZINANO 12, Burján, Baa 7/3, Király. Edző: Hegedűs Péter.

SERCO UNI Győr: Slocum, DOMBAI 17/9, CARLETON 15/3, GYÖNGYÖSI 10/3, Goree 6. Cs.: ANIGWE 17, Ruff-Nagy D. 2, Dubei 6, Bach 2, Török Á. Edző: Cziczás László.

Kristine Anigwe újra ott volt a győri csapatban, Molnár Laura viszont óvatosságból ezt a meccset is kihagyta.

Goree kosarával a győriek szereztünk vezetést, de aztán az első negyedben már csak 6–5-nél volt náluk az előny, a hazaiak végig 3–5 ponttal vezettek. Egészen a szakasz végéig ez volt a forgatókönyv, az utolsó másodpercben aztán Dombai szerzett kosarat, így 20–18 volt a házigazda javára tíz perc elteltével.

A második szakaszt 8–2-vel kezdve hamar átvette a vezetést és az irányítást is a SERCO UNI Győr. Innentől ők domináltak, a negyed közepén már hét pont volt a javukra (26–33). Egy triplával és egy kosár plusz büntetős akcióval három pontra felzárkózott a TFSE, de Dombai is beemelt egy trojkát, majd Gyöngyösi közelről volt eredményes. Még az is belefért, hogy Anigwe egyik büntetőjét kihagyja, a félidő hajrájában tíz pont fölé hizlalták az előnyt Dombaiék, így megnyugtató előnnyel mehettek a nagyszünetre (31–44).

A harmadik negyed első két perce nem igazán sikerült jól, a hazaiak egy 6–0-s rohammal közelítettek, időt is kért Cziczás László. Dombai hármasára és duplájára, valamint Anigwe közelijére építve egy 7–0-val válaszolt a vendéggárda, ezzel visszaverte a TFSE további felzárkózási kísérletét. A pontgyártást Carleton folytatta, így a 25. percben 16 pont volt a különbség (37–53). Baa tett pontot a győri rohanásra. A játékrész második felében jelentősen nem változott a meccs képe, a zárószakasz előtt 61–47-re vezettek a látogatók.

Az utolsó felvonásban nem potyogtak a kosarak, az első három percet 3–2-es részsikerrel hozta le a TFSE, de még mindig 13 pont előnyben voltak Carletonék. Ebbe talán egy kicsit belekényelmesedtek, öt perccel a vége előtt időt is kért Cziczás László, mert a hazai csapat „benézett” tíz ponton belülre (57–65). Anigwe kosár plusz büntetője sem roppantotta meg a fővárosiakat, akik 62–68-ra felkapaszkodtak, de a győri győzelem igazán mr nem forgott veszélyben. A sikerrel bebiztosította a második helyét az alapszakaszban a SERCO UNI Győr.