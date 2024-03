Gasper Potocnik együttes már biztosan ott van a legjobb nyolcban, ettől függetlenül nyerni szeretne a csapat.

– Nagyon érdekes, hogy hazai vereség után derült ki, hogy mégis bent vagyunk – kezdte a soproniak szlovén vezetőedzője. – Mindent egybevetve nagy sikernek tartom, hogy ott vagyunk a rájátszásban. Most ez azért nagyon értékes, mert a szezon közben különböző okokból több ízben is változtatni kellett a kereten, az új játékosokat meg kellett próbálni beilleszteni a rendszerbe, vagy azt az ő képességeihez leginkább illő módon alakítani, és azért sérülések is sújtottak bennünket. A nehézségek ellenére azért jó néhány mérkőzésen szép karaktert mutattunk, jó mentalitással játszottunk. Az is tény, hogy jó néhány csapat számára nagyobb a tét a zárófordulóban, mint nekünk, de azért a nekünk sem mindegy, hogyan zárjuk az alapszakaszt. Elsősorban azért nem, mert ha sikerülne győzelemmel zárni, az kedvezőbb pozíciót, jobb lehetőséget adna nekünk a rájátszásra. A szokott módon, az ellenfél játékát elemezve, és persze a sajátunk javítására, fejlesztésére is figyelve készültünk. Sajnos sérültjeink most is vannak, megint csak a mérkőzés napján derül ki, kire számíthatunk és kire nem. De mindegy is, akárkik is alkotják a keretet, szeretnénk a tőlünk telhető legjobb teljesítményt nyújtani. Biztos vagyok benne, hogy nagyon elszánt, motivált Oroszlány vár majd ránk, a hazaiaknak kulcsfontosságú a győzelem. Az utóbbi hetekben összeállt a játékuk, ráadásul a csarnokuk nagyon nehéz pálya az odalátogató ellenfeleknek. Szurkolóik megtöltik, és nagyon jó hangulatot teremtve biztatják játékosaikat. Számunkra ez nagyon jó teszt, erőfelmérő lesz a rájátszás előtt, amelyen szeretnénk a lehető legjobban teljesíteni.