Az alapszakasz utolsó előtti fordulóját megelőzően így áll a tabella: a miskolci alakulat 16 meccsből 16-ot nyert, ezzel az élen áll, míg a győri zöld-fehérek a 14 siker mellett 2-szer kikaptak, így másodikak. Az egyik vereséget éppen a diósgyőriektől szenvedték el még tavaly decemberben, a DVTK Arénában 97–72-re nyertek Aho Nináék. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben a győriek esetleg 26 ponttal győznének szombaton, majd az utolsó fordulóban a Sopront is megverik idegenben, illetve a DVTK esetleg Szekszárdon is kikap, akár első helyen is zárhatja az alapszakaszt. Ehhez azért nagy szerencsére is szükség lenne, viszont az mindenképpen pozitív, hogy a második helyünk már biztos.

Ami még ad némi pikantériát a szombati bajnokinak, hogy a papírforma alapján a jövő hétvégi Magyar Kupa négyes döntőben is összefutnak a zöld-fehérek a diósgyőriekkel. A sorozat győri végjátékába az UNI Győr már biztosította a helyét – akárcsak a címvédő Sopron Basket –, a DVTK-ra még a jövő hét közepén vár egy meccs hazai pályán a TFSE-MTK ellen. Kérdés, hogy ennek ismeretében a két csapat kijátssza-e minden kártyáját a bajnoki találkozón.

Völgyi Péter együttese egyébként a héten a szezon egyik legfontosabb meccsét játszotta, az Euroliga negyeddöntőjének harmadik felvonásán azonban nem jött össze számára a bravúr, hazai környezetben 73–58-ra kikapott a francia Villeneuve d’Ascq gárdájától, így összesítésben 2–1-re kikapott, és nem jutott be a Final Fourba.

Minden bizonnyal egy csalódott csapat érkezik Győrbe, viszont jó eséllyel kettőzött erővel küzdenek majd Aho Nináék a folytatásban.

A két csapat eddig 49 bajnoki mérkőzést játszott egymással, és a decemberi sikernek köszönhetően 25–24-re vezet a DVTK. A Magyar Kupában is a DVTK felé billen a mérleg nyelve: öt mérkőzésből négyet a miskolciak nyertek, a győriek csupán egyszer diadalmaskodtunk.

Dubeiék jó hangulatban készültek a csúcsrangadóra, ráadásul a játékosoknak kellemes meglepetésben volt részük: a csütörtök esti edzés végén a szurkolóik nőnap alkalmából virággal lepték meg a lányokat, akiket az Agrofeed UNI Győr NB I/B-s férficsapata is köszöntött kis édességgel.

A háttérben a klub is munkálkodott, hogy jó hangulat várja a csapatokat szombaton késő délután, remélik, telt ház lesz majd a mérkőzésen.

Cziczás László vezetőedző így nyilatkozott az esélyekkel kapcsolatban: – Nagyon sajnáljuk a DVTK vereségét az Euroliga negyeddöntőjében. Attól az eredménytől függetlenül nyugodtan kijelenthetjük, hogy az ország legjobb formában lévő csapata látogat hozzánk, melynek szeretnénk elvenni a hazai veretlenségét. A lányok ennek érdekében mindent megtettek a héten az edzéseken, nagyon jól dolgoztak. Elégedett vagyok, büszke rájuk. Bízom benne, ennek a mérkőzésen is meglesz majd az eredménye.