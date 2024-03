Vasas Akadémia–SERCO UNI Győr 48–88 (17–23, 14–27, 9–23, 8–15)

Budapest, NB I-es rájátszás, 2. mérkőzés, 100 néző. V.: Fodor, Rózsavölgyi, dr. Popgyákunik.

Vasas Akadémia: Taylor 2, Szerencsés 2, Tóth O. 4/3, JÁHNI 12/9, SALAMON 14/3. Cs.: MADÁR K. 10/3, Boros 1, Gelei, Kádár 2, Villányi 1. Edző: Milos Pavlovic.

SERCO UNI Győr: RUFF-NAGY D. 15/9, DUBEI 11/9, CARLETON 9/6, TÖRÖK Á. 10/6, ANIGWE 18. Cs.: DOMBAI 13/3, Gyöngyösi 3/3, Bach 2, Goree 4, Hegedűs 3, Molnár L., Küllős. Edző: Cziczás László.

Destiny Slocum nélkül, de már a felgyógyult Cyesha Goree-val a soraiban lépett pályára a SERCO UNI Győr a negyeddöntő második mérkőzésén, a Vasas Akadémia otthonában.

A Vasas kezdett jobban, az első negyed első felében gyakorlatilag végig vezetett, 11–11-nél Carlton triplájával hosszabb idő után vezettek a vendégek megint. Ezt Tóth egy hármassal még egalizálta, majd Madár büntetőivel ismét a hazai csapat vezetett, a szakasz végét azonban megnyomták a zöld-fehérek, és egy 9–1-es rohanással hatpontos előnnyel zártak.

A második tíz percet 5–0-val kezdték a győriek, a 15. percben már 37–22 volt a javukra. Tíz pont körüli különbségre álltak be a csapatok, és ahogyan az első negyedet, úgy a másodikat is egy 9–1-es rohammal fejezte be az UNI Győr, így majdnem húsz pontra hizlalták az előnyüket a nagyszünetre (31–50).

A második félidőt 10–0-val nyitották a vendégek, négy perc után talált be először a negyedben a Vasas, igaz, az tripla volt. Ruff-Nagy válaszolt hasonló értékű kosárral. A szakasz hajrájában sikerült még tovább növelni az előnyt, így a zárófelvonás előtt 73–40-re vezetett a győri gárda.

Ebben egy 4–0-val nyitva közel kerültek a látogatók a 40 pontos differenciához. A meccs és a párharc eldőlt, a hátralévő időben már mindkét csapat csak szerette volna minél előbb letudni a találkozót. A győri csapat az előnyét igyekezett jól menedzselni, ez összességében sikerült is. Mindez azt jelenti, hogy simán jutottak be az elődöntőbe Cziczás László tanítványai, ahol a Szekszárd és a TFSE-MTK párharc győztesével találkoznak majd.

Nyilatkozat