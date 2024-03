Az már biztos, hogy a zöld-fehérek a második helyről folytatják a rájátszást, így ilyen szempontból a mérkőzésnek nincs tétje számukra, ugyanakkor arra komoly befolyása lehet a végeredménynek, hogy mögöttünk a Szekszárd–Sopron–Pécs trióból melyik végez a harmadik, a negyedik és az ötödik helyen. Ez pedig az elődöntős párharcot határozza meg.

A soproniak egy hete Győrben – nem kis meglepetésre – megnyerték a Magyar Kupát, ahol a győriek bronzérmesek lettek. Az MK során a címvédő zöld-sárgáktól hiányzott Fegyverneky Zsófia, Beatrice Mompremier, valamint Yvonne Turner. Utóbbi játékára most sincs esély, a többiek viszont elképzelhető, hogy ott lesznek majd a szombati találkozón a Novomatic-aréna parkettján.

A győrieknél is volt egyébként hiányzó a Magyar Kupa-hétvégén: Destiny Slocum nem állhatott a szakvezetés rendelkezésre. Kérdés, hogy az amerikai irányító szombaton tudja-e segíteni csapatát.

A soproniaktól Toman Dóra – aki remekelt a DVTK elleni MK-döntőben – így nyilatkozott: – Kemény találkozó lesz, a győri erős csapat, ezt többször bizonyította a szezon során, többek között az Euroligában is. Sokat készültük erre a meccsre is, melyen a harcosság, a keménység, a védekezés lesz a kulcs. A győriek hosszú paddal rendelkeznek, többen is jól dobnak, így fontos lesz, hogy ne kapja el senki tőlük a fonalat. Támadásban pedig a saját játékunkat kell játszani, és akkor meglehet a győzelem.

A győri részről Cziczás László vezetőedző elmondta: – A Sopron ellen mindig nehéz mérkőzésre van kilátás, saját pályájukon meg kimondottan az minden összecsapás velük szemben. A Magyar Kupában is bizonyították, hogy bármilyen felállásban, bárki ellen képesek a kiemelkedő teljesítményre. Noha nincs számunkra igazi tét, azért szeretnénk jó eredményt elérni, de ennél is fontosabb, hogy olyan állapotba kerüljünk fizikálisan és mentálisan is, hogy a rájátszásban a lehető legjobban tudjunk szerepelni. Ezen dolgoztunk a héten, és ezt szeretnénk folytatni a továbbiakban is, ráadásul a jövő héten már a negyeddöntős párharcok várnak ránk. Van tehát előttünk feladat bőven, igyekszünk ennek megfelelni.