Mezőörs–Üstökös FC Bácsa 2–3 (1–1)

Mezőörs, 160 néző. V.: Fehér.

Mezőörs: Somogyi – Böröczky, Kerékgyártó, Proceller (Végh T.), Vadász, Tóth L., Zámbó, Kreicz (Venczel), Tóth M., Simon, Nagy K. (Kelemen), Vári. Edző: Bohner Roland.

Bácsa: Kürnyek – Bakus, Szabó Z., Gelencsér, Kalmár, Serfőző (Bartossik), Nagy M., Horváth Á. (Halász), Sipos, Szabó K. (Ferenczi), Bauer. Edző: Germán Ferenc.

Gsz.: Nagy K., Venczel, ill. Kalmár (3).

Nagy szél, szélsőséges időjárás uralkodott a mérkőzésen, ettől függetlenül jó összecsapást láthatott a közönség. A Mezőörs meddő fölényben játszott, de a helyzeteit jobban értékesítő vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Bohner Roland: – Az óriási mezőnyfölényünk ma nem vezetett győzelemhez. Kétszer is vezetést szereztünk a mérkőzésen, a meccs végén mégis mi hagytuk el vesztesen a pályát. A hibáinkat mindenféleképpen javítanunk kell. Gratulálok a Bácsának.

Germán Ferenc: – Irreális időjárási viszonyok között a csapat nagyszerű teljesítménnyel rukkolt elő. Szerintem a játék képe alapján megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Győrújfalu–Vitnyéd 0–1 (0–0)

Győrújfalu, 100 néző. V.: Mészáros N.

Győrújfalu: Tréger – Kovács D., Németh M., Farkas P., Bartalos (Dittrich), Nagy M. (Kutich), Farkas T., J. Nagy, Takács M., Simay, Jaczkó. Edző: Pozsonyi Márk.

Vitnyéd: Germán M. – Sulyok, Németh M., Hécz, Tamás (Kleizer), Papp R., Varga G. (Pankotai), Nyakas, Szalai A., Horváth A., Kovács A. (Szakács M.). Edző: Kiss Ákos.

Gsz.: Németh M.

Egyenlő erők küzdelmében egy vendégcsapat által értékesített büntető döntött.

Jók: Tréger, Kutich, Jaczkó, Farkas P., ill. Szalai A., Hécz, Németh M., Germán.

Pozsonyi Márk: – Le a kalappal a játékosaim előtt. Egy pillanatig sem játszottunk alárendelt szerepet. Sajnos a tizenegyespárbajból nem jöttünk ki jól.

Kiss Ákos: – Három pont, a többit hagyjuk...

Davita-Gönyű–DAC Nádorváros 5–1 (0–0)

Gönyű, 100 néző. V.: Bognár.

Gönyű: Boros – Kovács K. (Puter), Balog Z., Gere (Kovács Á.), Böcz (Szilvágyi), Varga Cs., Tarcsa (Altrichter), Milos, Kertész, Bodó, Varga Zs. (Varga P.). Edző: Harcz István.

DAC: Kiss A. – Béli, Keszei, Széles, Bata, Németh B., Szokolics, Matyi, Forgó, Gál (Ábrahám), Vörös (Joel). Edző: Mayer János.

Gsz.: Gere, Milos, Kertész, Szilvágyi, Kovács Á., ill. Németh B.

Kiváló játékvezetés mellett az első félidő eseménytelen játéka után a másodikban kicsit feljavultak a hazaiak, ami elegendőnek bizonyult a nagy különbségű győzelemhez is.

Jók: mindenki, ill. senki.

Harcz István: – Az első félidő defenzív játéka után ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.

Mayer János: – Nincsenek szavak, nincsenek mondatok, nincs semmi.

Koroncó–Győrújbarát 4–1 (1–1)

Koroncó, 100 néző. V.: Csirke R.

Koroncó: Kokas – Bodó (Horváth D.), Molnár M., Csete (Horváth R.), Fekete, Veller (Domján), Szabó Zs. (Görcs), Nagy P., Bieder, Lampert, Vörös-Torma. Edző: Makkos Tamás.

Győrújbarát: Koncz – Varga R., Czanik, Gál, Dávid (Varga Zs.), Pintér M., Posta (Samodai), Detrik, Baranyai (Rácz), Varga J., Szabó Sz. Edző: Tenk Balázs.

Gsz.: Veller (2), Szabó Zs., Horváth D., ill. Dávid.

A „csípős” időben két azonos kaliberű csapat szállt harcba a három pontért. Kettő-egyes hazai vezetésnél a vendégek szabályosnak tűnő gólját a játékvezető nem adta meg, ami nagyban befolyásolta a mérkőzés alakulását. A vendégek a végére teljesen szétestek.

Jók: Bodó, Nagy P., Fekete, Veller, ill. senki.

Makkos Tamás: – Nagy taktikai csatában nagyszerű csapategységünknek

köszönhetően, kicsit túlzott gólkülönbséggel, de megérdemelten nyertünk.

Tenk Balázs: – A félidei korholás – a Koroncó vezetőjétől a játékvezető felé – hatott. Így jöttem rá, hogy a mezőgazdaságnak mégis köze van az oktatáshoz.

Ménfőcsanak–Lipót Pékség 1–1 (0–1)

Ménfőcsanak, 150 néző. V.: Bálintfi I.

Ménfőcsanak: Turi – Makchinuk, Kalmár, Béres, Németh Á., Szabó, Németh A., Bergendi, Buruzs, Gerencsér, Horváth A. Edző: Nemes Ferenc.

Lipót: Vedrődi – Monda, Gergely, Gaál-Horváth, Baróti (Tál), Szimhardt, Mayer, Szendeff (Borsodi), Tankovics, Végső, Sipos. Edző: Borbély Attila.

Gsz.: Buruzs, ill. Szendeff.

Változatos percekkel telt a találkozó első része, folyamatos játékkal rukkolt ki mindkét csapat, de igazi gólhelyzet csak a félidő végén alakult ki. A 44. percben egy formás vendégtámadás után Szendeff lépett ki a védők gyűrűjéből és mintegy 10 méterről a jobb alsó sarokba gurított. 0–1. Szünet után tovább folytatódott a mezőnybeli küzdelem, majd a 67. percben egy 18 méteres szabadrúgásból Buruzs B. egyenlített. 1–1. Az egyenlítés jót tett a mérkőzésnek, továbbra is a Csanak maradt támadásban, amit az elért szabadrúgások és szögletek is jeleztek. Összességében igazságosnak mondható döntetlen született, mert mindkét csapat bátran felvállalta a támadójátékot, veszélyeztették is a kapukat, de egy-egy helyzet kivételével a többi kimaradt.

Jók: Makchinuk, Kalmár, Buruzs, ill. Monda, Végső.

Nemes Ferenc: – A második félidei teljesítményünk alapján akár a győzelmet is megszerezhettük volna. Az őszi mérkőzésekhez képest a fejlődésünk megkérdőjelezhetetlen.

Borbély Attila: – Továbbra sem sikerült átlépni a saját árnyékunkat. A küzdelmes mérkőzésen megijedtünk, ha helyzetbe kerültünk, így igazságos a pontosztozkodás.

A bajnokság állása