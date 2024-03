Bár vasárnap is szoros meccset játszott, ismét kikapott a másodosztályban szereplő Credobus Mosonmagyaróvár, így a tabellán utolsó helyezett Lajta-parti együttes szinte kilátástalan helyzetbe került. Már a csapat vezetőedzője sem számol a bennmaradással.

„Voltak ugyan szoros mérkőzéseink, mint például a mostani Csákvár elleni is, de hiányzott belőlünk a kvalitás, amivel ezeket a magunk javára tudtuk volna fordítani. Előregondolkodunk, innentől kezdve a jövő csapatát kell építenünk. Úgy érzem, a vezetés bizalma töretlen felém” – nyilatkozta a bajnoki találkozót követően Nagy Ádám vezetőedző, aki egyébként többször is elmondta, nincs könnyű helyzetben új csapata, de kimondott célja, hogy bent tartsa a Mosonmagyaróvárt a másodosztályban.

„Úgy érzem, nem volt elhamarkodott, amit a mérkőzés után mondtam, csoda kellene ahhoz, hogy benn maradjunk az osztályban – válaszolta érdeklődésünkre Nagy Ádám. – Volt egy A terv, miszerint az elmúlt hat fordulóban gyűjtünk annyi pontot, ami reményt adhat a bennmaradást illetően. Sajnos ez nem sikerült, hatalmas maradt a hátrány. A tizenöt pont ugyan matematikailag még ledolgozható lenne, de tisztában vagyunk vele, hogy erős ellenfelekkel is kell még játszanunk, s a körülöttünk lévő csapatok eredményei sem nekünk kedveznek.”

Kérdés, hogyan lehet ezek után a játékosokat motiválni.

„Igazából ezzel eddig sem volt baj, s szerintem nem is lesz, hiszen sokan figyelik az együttest, s nem mindegy az utolsó tíz fordulóban, ki, milyen teljesítményt nyújt. Amúgy igyekszünk azokat a játékosokat megtalálni, itt tartani, akikre a jövőben is számíthatunk s építhetünk.”

Az elmaradt pontok ellenére Nagy Ádám nem csalódott.

„Szentül hittem, hogy ezzel a csapattal benn maradhatunk, de úgy látszik, a reményünk szertefoszlik, ám ezzel együtt én – mivel nagyon közel áll hozzám a klub –, s szerintem a srácok is ugyan­olyan alázattal és hittel fogunk dolgozni, ahogy eddig. Most egy új célt tűztem ki, jó lenne mondjuk a hátralévő tíz meccset megnyerni.”