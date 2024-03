A világranglistán 58. játékosra - aki az előző körben a 24. kiemelt chilei Nicolas Jarryt búcsúztatta - a 32 között Thiago Seyboth Wild (65.) várt. A brazil ellenfél a selejtezőből érkezett, így már négy mérkőzést nyert, és legutóbb a 15. kiemelt Karen Hacsanovot verte. Első találkozójukon mindketten erőteljes alapvonaltenisszel kezdtek, keveset rontottak, majd 3:2-nél a 24 esztendős magyar élt az első bréklabdájával. Itt nem állt meg, mivel 5:2-nél is elvette az egyre többet bizonytalankodó rivális adogatását, és 29 perc elteltével szettelőnyben volt.

A folytatásban is Marozsán volt hatékonyabb, és agresszivitását jelezte, hogy közvetlenül az alapvonalnál fogadott - ellenfele méterekkel hátrébb -, miközben a szervái érinthetetlennek bizonyultak. Adogatóként ekkor 35 pontból 29 az övő lett, a hálónál pedig egyszer sem rontott. Az újabb brék ismét 3:2-nél következett be, a magyar éljátékos ezúttal is 5:2-re ellépett, majd egy 15 labdamenetes játék végén, az ötödik meccslabdáját kihasználva győzött, a találkozó 68 percig tartott. Ezzel Marozsán a 2023-as római és sanghaji verseny után harmadszor jutott a 16 közé 1000-es tornán.

Marozsán a meccs után - menedzsmentje közleménye szerint - elárulta, hogy Sztefanosz Cicipasszal melegített be, ami nagyon jól sikerült és már edzője is látta rajta, hogy erősebb a játéka mint az elmúlt hetekben. "Sokat beszéltünk arról a mérkőzés előtt, hogy mire lehet számítani a brazil teniszező ellen, aztán ahogy a meccs elindult, éreztem, hogy picit tompább, mint az elmúlt négy meccsén, amikor leütötte az ellenfeleket a pályáról és tüzelte a közönséget is. Kereste a saját játékát" - idézte a közlemény a magyar éljátékost.

- "A statisztikákon is látszik, hogy gyors volt a tempó, és sikerült, amit kitűztem magamnak, jól mozogtam a pályán. Kicsit megrándult a bokám a végén, amikor kiment, kezelést, kötést is kaptam, de bízom benne, hogy a következő másfél-két napban megfelelően regenerálódok."

A győri kötődésű teniszezőre - aki a kaliforniai szupertorna egyetlen magyarja - a nyolcaddöntőben a címvédő és volt világelső Carlos Alcaraz (2.) vár kedden, akit tavaly Rómában óriási világszenzációt okozva, egyszer már legyőzött.