A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége a keddi ülésén megvitatta a női válogatott olimpiai selejtezős szerepléséről született kapitányi beszámolót. Mint ismert, a csapat a hazai rendezésű soproni tornán a spanyolok elleni vereséggel maradt le a párizsi játékokról, miközben előtte megverte az olimpiai ezüstérmes Japánt. A kvalifikációs torna után a szövetség hagyott időt a helyzet higgadt értékelésére, a szakmai szempontok alapos elemzésére.

Az elnökségi ülésen Székely Norbert szövetségi kapitány bejelentette, hogy lemond posztjáról, amelyet az elnökség elfogadott. A szövetség vezetése megköszönte a kapitánynak a 2017 óta elvégzett kiváló építő munkát, amelynek csúcsaként a női csapat a tavalyi Eb-n negyedik lett. A kontinenstornán elért eredménnyel Székely Norbert az elmúlt 25 év legsikeresebb válogatott edzőjévé vált, válogatottunk pedig már 16. a világranglistán. Ugyanakkor az elnökség megértette a távozó kapitány érveit, aki már a selejtezők előtt jelezte, hogy az olimpiai ciklus végeztével visszavonul a felnőtt női válogatott vezetésétől.

Az MKOSZ elnöksége egyszersmind döntésre jutott az utódlásról is: a női válogatott szövetségi kapitányi pozíciójában továbbra is magyar vezetőedzőben gondolkodva Völgyi Pétert nevezte ki a válogatott élére. A korábban férfi szakágban magyar bajnoki címig és kupagyőzelemig jutó szakember a DVTK női csapatával idén az Euroliga Final Four küszöbéig jutott. Völgyi tavaly az év edzője lett hazánkban, miközben 2017-től tavaly nyárig az U18-as női válogatottat vezette, amellyel 2019-ben Eb-ezüstérmet szerzett.