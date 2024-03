Sopron Basket–DVTK 73–71 (19–25, 26–14, 10–18, 18–14)

Győr, Killik László Női Magyar Kupa, döntő, 1000 néző. V.: Praksch, Tóth C., Makrai.

Sopron: PAPP 12, BÖRÖNDY 8, BROOKS 19/6, VARGA A. 14/6, SITKU 10. Cs.: TOMAN D. 10/3, Jevtovic. Edző: Gáspár Dávid.

DVTK: AHO N. 11/3, CHARLES 13/6, Lelik 9/9, Jovanovic 11/6, Grigalauskyte 6. Cs.: Kányási 9/9, GARBIN 12/12, Tenyér. Edző: Völgyi Péter.

Az első negyed igazi pontesőt hozott, a csapatokkal becsülettel tüzeltek, és nem is rosszul, hiszen összesen hét tripla esett be. Mindkét gárda pont 50 százalékos mutatóval állt az összdobásokat tekintve. Jobbára a miskolciak vezettek, a szakasz hajrája 19–19-ről kezdődött, két DVTK-trojka zárta a negyedet (19–25). Hárompontossal nyitotta a DVTK a második tíz percet is. Sitku duplával válaszolt. A soproniak percei következtek, 30–28-nál már náluk volt az előny, de csak míg Lelik be nem emelt egy hármast. Nem állt le a címvédő, ellépett 36–31-re, de Lelik tirpláival nem bírtak. Amint nem hagyták dobni a DVTK játékosait a zöld-sárgák, ki is húzták az idehaza még veretlen csapat méregfogát, és elléptek nyolc ponttal (42–34). Garbin azért el tudott szakadni emberéről, és hármasa után Gáspár Dávid időt kért. A nagyszünetben hat ponttal vezetett a Sopron Basket (45–39).