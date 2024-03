A második tíz perc két Vasas-kosárral kezdődött. Két perc elteltével Bach triplából volt eredményes (21–24). Időt kért Milos Pavlovic, ami után Anigwe volt eredményes. A negyed közepén Carleton triplája esett be – láthatóan kicsit megkönnyebbült a játékos, mert a hétvégén eddig nem nagyon ment neki a hárompontosok dobása – ezzel 31–25-re vezetett az UNI Győr, erre pakolt rá még Goree két duplát (25–35). Újra időt kért a Vasas edzője. Állandósult a tíz pont a két csapat között. Egy triplával és duplával felezte a különbséget a Vasas (36–41). Időt is kért Cziczás László. A félidő legvégére visszaállt a 10 pontos különbség (36–46).

Majdnem két percet kellett várni az első kosárra a második félidőben, Dombai szerezte. Ez sem indította be a kosáresőt, újabb egy percet kellett várni a következő találatra, Ruff-Nagy hármasa után már 51–36 volt a zöld-fehérek javára. Percenkét jöttek a kosaraink, ismét Dombai talált be, ami után nem sokkal a Vasas is elmozdult a félidei 36 pontjáról (38–53). Jól kézben tartotta a mérkőzést a győri együttes, a negyed hajrája 56–40-es vezetésükről kezdődött. Ruff-Nagy triplája után egy pontra volt a húszpontos differencia, amit Török hármasával át is lépett a csapat (40–62). A zárófelvonás előtt ez a különbség még nőtt egy kicsit (43–68).

A Vasas egy hármassal nyitotta az utolsó tíz percet, mely két percig az egyetlen kosár volt a negyedben. Bő három perc után Török is betalált, így már 70 pontnál járt a SERCO UNI Győr (48–70). A lényegi kérdések igazából addigra eldőltek, a hátralévő percekben már látszott, hogy mindkét együttes le akarja zárni a hétvégét, mely győri szempontból felemásra sikeredett. Nyilván a cél a döntő volt, ez nem jött össze, de legalább éremmel zárta a csapat a Magyar Kupát. Utoljára 2018-ban szerezett érmet a sorozatban, az is bronz volt.

Nyilatkozatok