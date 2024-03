Destiny Slocum nem jött rendbe az elődöntőre, Ruff-Nagy Dóra viszont meggyógyult, így vele egészült ki a győriek kerete az egy héttel ezelőtti bajnokihoz képest.

Két Lelik-büntetővel kezdődött a pontgyártás, majd a válogatott játékos egy triplát is beemelt (0–5). Két perc után Dubei hármasa volt az első győri kosár. Goree triplája sikeres volt, ezzel egál volt a meccs (9–9). Megint a vendégek kerültek lépéselőnybe (9–14), Ruff-Nagy, Bach és Anigwe büntetői után először vezetett a SERCO UNI Győr (15–14). A negyed vége a DVTK-é volt, egy 6–0-ás sorozattal 20–15-re vezettek tíz perc játék után.

Másfél perc játék után Aho Nina folytatta a pontgyártást, továbbra is idegesen, kapkodva játszottak a zöld-fehérek, sőt, Ruff-Nagyra sportszerűtlen hibát is fújtak, tíz pont fölé nőtt a hátrány (13. perc: 15–26). A negyed közepén Anigwe kosár plusz büntetője után 23–30-at mutatott az eredményjelző. A félidő hajrája egy Dubei-triplával kezdődött (19. perc: 28–34), Az öltözőbe mínusz kilenccel mehettek be a hazaiak (28–37).

Dombai kosarával kezdődött a második félidő, Anigwe találatával folytatódott. A diósgyőriek egy 11–0-ás rohammal tovább növelték a különbséget (32–48). Ruff-Nagy hármasával pont tíz pontra zárkóztak a győriek. A negyed utolsó két percében a diósgyőriek tudták növelni az előnyüket (47–59).

Nehezen születettek meg az első kosarak a zárónegyedben, Lelik büntetőivel nőtt a távolság. Cziczás László még egy időkéréssel próbálkozott, hátha összejön a bravúr. Ettől azonban messze voltak a hazaiak, akik a végjátékban még felzárkóztak nyolc pontra (61–69), de ennél többre nem futotta erejükből, a vége vereség lett, így marad a bronzcsata vasárnap 16.45 órakor a Vasas Akadémia ellen.

