DVSC–Motherson Mosonmagyaróvár 34–29 (16–15)

Tatabánya, női kézilabda Magyar Kupa, bronzmérkőzés, 2200 néző. V.: Sándor Gy., Szabó B.

DVSC: Gabriel – Töpfner 4/4, Planéta 2, VÁMOS P. 3, Haggerty 2, KÁCSOR 6/1, Vámos M. 3. Cs.: BARTULOVICS (kapus), Jovovics, SZABÓ N. 8, FÜZI-TÓVIZI 4, Hornyák, Csernyánszki 1, Grosch 1. Edző: Szilágyi Zoltán.

MKC: Szemerey – Udvardi 2, Albek 3, IVANCOK 5, PÁSZTOR 3, Tóth E. 8/4, Stranigg. Cs.: Hadfi, Horváth Sz. (kapusok), Lancz 1, Faragó 1, Tóth G. 3, Varga E. 2, Schatzl N. 1. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 6/5, ill. 7/4. Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

A Motherson Mosonmagyaróvár a Debrecennel csapott össze a Magyar Kupa négyes döntőjének bronzmérkőzésén. Gyurka János ezen a találkozón sem számíthatott a sérült Tóth Nikolettre. Jól kezdte a mérkőzést az MKC, amely Tóth Eszter és Ines Ivancok góljaival 3–1-re és 5–3-ra is vezetett. Szorosan alakult az első félidő, a csapatok fej fej mellett haladtak, 7–6-nál átvette a vezetést a DVSC, majd a Mosonmagyaróvár egy 4–0-s rohanással fordított (7–10). Ines Ivancok négy lövésből négy gólt szerzett, Tóth Eszter pedig ötöt lőtt, ezzel négy gólra tudta növelni az előnyt az MKC (9–13), Szilágyi Zoltán pedig már a 19. percben kikérte a második idejét. A hét a hat elleni játékot is bevetették a piros-fehérek, de ebben a periódusban főleg a védelmek domináltak. A 25. percben még 14–11-re vezetett a Mosonmagyaróvár, de két hetest is rontottak az óváriak, a Loki pedig megrázta magát és sorozatban négy gólt szerzett (15–14).