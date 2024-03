Gyurka János: – A mérkőzésen főként a rutin győzött. Az eredménytől függetlenül büszke vagyok a lányokra, küzdöttek és akartak. Voltak a mérkőzésnek nagyon jó pillanatai, a nagyobb különbség után is vissza tudtunk zárkózni kettőre. A kapusaink is jól teljesítettek és a védekezéssel is nagy részben elégedettek lehetünk

Tóth Eszter: – Büszke vagyok a lányokra, szerettük volna megnyerni a mérkőzést, de a Ferencváros most jobbnak bizonyult. Megyünk tovább és holnap szeretnénk megnyerni a Debrecen elleni találkozót és megszerezni a bronzérmet.