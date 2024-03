A kezdősípszó előtt Balázs Fecóra, a hazaiak indulójának szövegírójára emlékeztek, aki 1951 március 2-án született, így szombaton lett volna 73 éves.

A találkozó előtt Tamási Zsolt vezetőedző a keretben lévő változásokról is beszélt: - Nagyon masszív csapat a PMFC, fegyelmezetten, alázatosan védekeznek, amiből veszélyes kontrákat próbálnak vezetni, rendkívül nehéz dolgunk lesz feltörni hátsó alakzatukat. Az elmúlt mérkőzésen is egy zártan védekező ellenféllel játszottunk, játékosaink kombinatív készsége, jó helyzetfelismerése, technikai képessége fog dönteni egy-egy szituációban. Több meghatározó játékosunk hiányzott eltiltás és sérülés miatt, akik közül Madarász Márk visszatérhet, de most Csörgő Viktorra nem számíthatunk öt sárga lapja miatt. Meghatározó lehet a találkozón, hogy ki szerzi az első gólt – fogalmazott Tamási Zsolt a pécsiek elleni meccsre készülve.