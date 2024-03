Kezdjük az éllovas Mezőörssel, amely négy ponttal előzi meg a második Koroncót. Az amúgy is erős kerettel rendelkező gárda télen még erősebb lett. Csornáról két labdarúgó, Kelemen Márk és Kerékgyártó Dávid, míg Veszprémból Tóth Martin érkezett az egyértelműen bajnokesélyes csapathoz. A Bohner Roland és Szekeres Krisztián irányította csapat ráadásul már lendületben van, hiszen nagyszerű meccset játszott a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az NB II-es Vasas ellen.

Szintén jól szerepelt ősszel a Koroncó. Az egykori ETO-játékos Makkos Tamás edzőként is kiváló teljesítményt nyújtott, hiszen végig „tapadt” a csapata az egyértelműen erősebb kerettel rendelkező Mezőörsre. A folytatást a második helyről váró Koroncó is erősödött a téli szünetben, hiszen a csapathoz igazolt az élvonalbeli és másodosztályú rutinnal rendelkező Nagy Patrik, valamint a szintén rendkívül tapasztalt kapus, Takács Norbert is.

A két élcsapat majd május 5-én csap össze Koroncón.

Harmadik helyen áll és a dobogoró a végelszámolásnál is esélyes lehet a Győrújbarát, ahol a kereteben igazán nagy mozgás nem történt a télen. A csapatot továbbra is az a Tenk Balázs irányítja, aki ősszel remekül megtalálta játékosaival az összhangot.

A Lipót néven szereplő mosonmagyaróvári együttesnél sem lett új edző, Borbély Attila maradt a kispadon, s Vitnyéden is a korábbi tréner, Kiss Ákos edzi a csapatot.

Kapuváron a fiatal Csermelyi Imrét a rutinos Varga Péter váltotta, Hegykőn maradt a volt kiváló élvonalbeli labdarúgó, Bojan Lazic az edző. Gönyűn, Ménfőcsanakon és Abdán sem történt változás e téren, Harcz István, Nemes Ferenc és Knauz Csaba irányít. Bácsán az elköszönő Rozmán Lászlót Germán Ferenc váltotta, aki így visszatér a megyei futballba. Győrújfalun Pozsonyi Márk, a DAC-nál Mayer János próbálja meg minél jobb szereplésre bírni csapatát.