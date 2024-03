Tavaly is települt ki a győri női kosárlabdacsapat a Városháza elé, hogy játékra hívja az arra járó győrieket. Több meccsen is sikerült telt házas mérkőzést rendezni. Szerda délután ismét egy kosárpalánkkal találták szemben magukat azok a járókelők, akik a Városháza környékén jártak. A játékoskedvűek kosárra is dobhattak, és a jó dobásért meghívót kaptak a szombati rangadóra a csapat hangulatfelelősétől, Tomtól.