A „tojáslabdás” sportág rendkívül népszerű és egyre többen űzik Magyarországon is. Az észak-amerikai sport- ágakra jellemző, hogy a profi bajnokságok előszobája az egyetemek egymás közti versengése. Tavaly hagyományteremtő szándékkal rendezték – Győrben – az első Egyetemi Amerikai Futball Bajnokságot, melynek célkitűzése, hogy évről évre nagyobb létszámú és komoly presztízzsel bíró rendezvénnyé váljon a kupa.

Idén hat egyetemi csapat adta be a nevezését a Magyar Amerikai Futball Szövetséghez (MAFSZ), a szervező pedig a pécsi egyetem volt.

Érdekesség, hogy a második alkalommal megrendezett kupanapra a győri alakulat érkezett a legnagyobb létszámmal. Összesen harminckét játékos tudott részt venni a tornán a negyvenes keretből. Tizenhat pomponlány és három edző kísérte el a játékosokat.

Fotó: Molnár Dávid



Ennek ellenére nehezen kezdődött az első mérkőzés, hiszen egyből ponthátrányba kerültek a győriek, de sikerült megfordítani az állást, így győzelemmel kezdték a tornát.

Nem volt sok pihenő, hiszen három perccel később már kezdődött is a következő mérkőzés, amit magabiztosan „hoztak” az egyetemi Cápák, így volt lehetőségük az újoncoknak is pályára lépni.

Az alapszakaszból veretlenül továbbjutó győri alakulat csak a pontkülönbség miatt lett a második kiemelt, így a pécsi gárdával mérkőzött a döntőbe jutásért. A mérkőzés nagyon jól indult és gyorsan két labdabirtoklásnyi előnyre tettek szert a győri egyetemisták. Azonban elég volt egyetlenegy perc kihagyás és a Legioners csapata már be is hozta a lemaradását, így a második félidő elején újra egyenlő volt az állás. Szerencsére a győriek hamar észbe kaptak és sikerült ismét vezetést szerezniük, s végül győzelmükkel bejutottak a döntőbe.

A másik ágon a Szeged és a Miskolc csapott össze az elődöntőben, ahol a szegedi gárda magabiztos győzelemmel jutott (szintén veretlenül) a fináléba.

Ezzel megismétlődött a tavalyi döntő párosítása, s maga a finálé elképesztő izgalmakat hozott, hiszen végig fej fej mellett haladtak a csapatok és láthatóan mindkét fél mindent beleadott. Nem is sikerült rendes játék- időben eldönteni a mérkőzést. Magyar pályákon még sosem látott négyszeres hosszabbításban sikerült felülkerekedniük a győri srácoknak és így idén a Széchenyi István Egyetem és a Győr Sharks közös csapata nyerte meg a második egyetemi bajnokságot.