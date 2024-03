A MOATSZ tájékoztatása szerint a hangulatról sztárfellépők és a WTT-versenyek hangulatát idéző technika fog gondoskodni és lesz szurkolói zóna is. Szakmai programokkal is várják az asztalitenisz-család tagjait. Azokra is gondoltak, akik nem tudják a helyszínen élőben követni az eseményeket, így a honlapon, külön menüpont alatt megtalálható lesz minden fontos információ a versennyel kapcsolatban. Az elődöntőket és a döntőket élőben közvetíti majd a szövetség, szintén az asztaliteniszezz.hu-n.

Pénteken délelőtt kezdődtek az előcsatározások, melyek szombaton is egész nap folytatódnak. Tizenkét asztalon vívják a mérkőzéseket. Az első napon több érdekes és izgalmas találkozót is láthattak a kilátogatók.

A győriek közül női párosban sikerrel vette az akadályt Szvitacs Alexa, aki Hartbrich Leonie oldalán döntő szettben, 3:2-re győzött. A veges párosban ugyanakkor a Szvitacs, Csonka András kettős 3:0-ra kikapott az Ecseki Nándor, Madarász Dóra duótól.

A szintén GYAC-os Bálint Bernadett a dunakeszi Kishegyi Ákossal vegyes párosban 3:0-val jutott tovább, míg Barcsai Sophie a diósgyőri Krebs Levente oldalán előbb 3:-0-ás győzelmet aratott, majd 3:2-es vereséget szenvedett.

A Győri Elektromos játékosa, Lung Dániel a békési Ágota Csillával erőnyerő volt, majd 3:2-es vereséggel zárt.

Női párosban Bálint Bernadett Nagyváradi Mercédesszel 3:0-ás sikerrel jutott tovább, Barcsai Sophie Dohoczki Nóra oldalán szintén versenyben van, miután 3:2-re verte a kettős riválisát.

Férfi párosban Lung Dániel és Bíró Bálint (BVSC) a Böhm Gábor–Ócsai Máté (utóbbi MTE 1904) duótól kapott ki három sima játszmában. Ócsai számára vegyes párosban véget ért a küzdelem: a dunakeszi Volentics Annával alkotott páros 3:2-re kapott ki.

A címvédők