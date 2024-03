Őze Balázs társtulajdonos, a rendezvény szakmai igazgatója elmondta: „Tíz éve szervezünk küzdősportos eseményeket, de emelni szerettük volna a tétet. A Vendetta Fight Nights szervezet elnökével, Bülent Saglammal egy öt alkalmas gálasorozatot álmodtunk meg, ennek első állomása lesz Győrben, ahova tizenkét országból jönnek versenyzők. Nem titkolt célunk, hogy népszerűsítsük az MMA-t és a K1-et.”

Bülent Saglam bízik benne, sikerül történelmet írniuk Győrben és Magyarországon: „Ausztriában és Törökországban ez már sikerült, szerintem itt sem lesz gond. Sok jó magyar sportoló van, viszont kevés a lehetőség számukra. A legtöbbször az osztrák gálákon lépnek ketrecbe, rendszeresen öt-tíz magyar vesz részt ezeken az eseményeken. Azt gondolom, a több mint hatvan rendezvény, amit szerveztünk, komoly tapasztalattal járt, és mi ezt is hozzuk ide Győrbe.”

Farkas Csaba főszervező, az Őrvidék Kulturális és Sport Egyesület képviseletében hozzátette: a honvédség bevonásával rendezik meg a gálát: „A honvédséggel remek a kapcsolatunk, nem véletlen, hogy a volt hadügyminiszter, Simicskó István a egyik fővédnökünk. A küzdősport mellett katonai járművekkel, rakétaindítókkal ismerkedhetnek a kilátogatók a nap folyamán, emellett kipróbálhatják a Grippen-szimulátort is, illetve lesz toborzósátor is. Mint minden rendezvényünk, ez is jótékony célt szolgál. A bevétel egy részét a Győri Szekerek kerekes székes kézilabdacsapat kapja.”

Őze-Guth Szilvia, szintén az Őrvidék Kulturális és Sport Egyesület képviseletében elmondta:

A látvány kiemelt szerepet kap majd az est folyamán, három kamionnyi 3 kamionnyi fény- és hangtechnika kíséri majd a rendezvény, a küzdőtér körül VIP-asztalokat alakítanak ki, és egy meglepetésfellépő is lesz, akit majd később jelentenek be.

Csöndör Csaba, a gála szakmai felelőse, a meccsek összeállítója így nyilatkozott: „Tizenkét országból jönnek küzdősportolók, lesz itt többek között csecsen, orosz, román, német, orosz, ukrán, görög, spanyol és persze magyar versenyző. Két övmérkőzést is rendezünk. Igyekeztük úgy összeállítani a programot, hogy minden meccs kellően izgalmas legyen.”