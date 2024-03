A győri klub honlapján számolt be róla, hogy ami a magyar nemzeti együttest illeti, Golovin Vlagyimir kerete Győrben készül – soraiban Győri-Lukács Viktóriával és Szöllősi-Schatzl Nadine-nal, míg a stáb tagjaként Pigniczki Krisztina másodedzővel és Holanek Zoltán erőnléti edzővel. A magyar csapat az Euro Cupban előbb a Kari Brattset Daléval, Emilie Hovdennel, Veronica Kristiansennel, Stine Oftedallal és Silje Solberggel felálló norvégoknál vendégszerepel, ezt követően pedig az osztrákokat fogadja az Audi-arénában, míg az északiak Svájcba utaznak a záró fordulóban.

Az év végi osztrák-svájci-magyar közös rendezésű Európa-bajnokság selejtezőjében a vezetőedzőnk, Per Johansson irányította Hollandia – a kapuban Rinka Duijndammal – előbb Portugáliába látogat, majd a finneket fogadja.

A hollandokhoz hasonlóan Estelle Nze Minóéknak sem kell izgulniuk, ugyanis az olaszországi túra, valamint a lettek elleni hazai találkozó is tét nélküli lesz a franciáknak, akik már szintén kvalifikáltak az év végi kontinenstornára.

Bár a gallokkal egy négyesben szereplő szlovénok az olaszokkal azonos pontszámmal állnak a második helyen, Ana Groséknak sem kell izgulniuk, hiszen mindkét soron következő ellenfelüket kiütötték az első két körben.

Linn Blohmnak és a svéd válogatottnak szintén papírformának ígérkezik a zárás, ugyanis eddig hibátlan teljesítménnyel áll a csoport élén, és már biztos résztvevője az év végi Eb-nek.

A legnagyobb feladat azonban csak ezután következik a játékosoknak, hiszen április 11. és 14. között három csoportban bonyolítják le az olimpiai selejtezőket. A magyar és a svéd csapat Debrecenben egymással is megküzd a párizsi repülőjegyért, de ha minden jól alakul, mindkettő ott lehet az ötkarikás játékokon. Hollandia Spanyolországban a házigazdák mellett a csehekkel és az argentinokkal is megküzd. A szlovének Németországba utaznak a 3. csoport mérkőzéseire, ahol Montenegróval és Paraguayjal is összecsapnak.

A program

EHF EURO CUP

5. forduló. Április 4. (csütörtök): Norvégia–Magyarország, Ulseth, 19.15 óra. 6. forduló. Április 6. (szombat): Svájc–Norvégia, Zürich, 15 óra. Magyarország–Ausztria, Győr, 17 óra.

EURÓPA-BAJNOKI-SELEJTEZŐ

3. csoport, 5. forduló. Április 4. (csütörtök): Portugália–Hollandia, Loule, 20 óra. 6. forduló. Április 7. (vasárnap): Hollandia–Finnország, Almelo, 18 óra.

4. csoport. 5. forduló. Április 3. (szerda): Olaszország–Franciaország, Chieti, 18 óra. Április 4. (csütörtök): Lettország–Szlovénia, Dobele, 18.10 óra. 6. forduló. Április 7. (vasárnap): Franciaország–Lettország, Saint-Chamond, 18 óra. Szlovénia–Olaszország, Ljubljana, 18 óra.

7. csoport. 5. forduló. Április 3. (szerda): Feröer-szigetek–Svédország, Tórshavn, 20 óra. 6. forduló. Április 7. (vasárnap): Svédország–Luxemburg, Umea, 18 óra.

OLIMPIAI SELEJTEZŐTORNA

1. csoport (Debrecen): Kamerun, Magyarország(Győri-Lukács Viktória, Szöllősi-Schatzl Nadine, Pigniczki Krisztina, Holanek Zoltán), Japán, Svédország (Linn Blohm). A program. Április 11. (csütörtök): Magyarország–Kamerun, 15.30 óra. Svédország–Japán, 18 óra. Április 12. (péntek): Svédország–Magyarország, 18 óra. Japán–Kamerun, 20.30 óra. Április 14. (vasárnap): Kamerun–Svédország, 16.45 óra. Magyarország–Japán, 19.15 óra.

2. csoport (Torrevieja, Spanyolország): Argentína, Csehország, Hollandia (Rinka Duijndam, Per Johansson), Spanyolország. A program. Április 11. (csütörtök): Csehország–Spanyolország, 18.30 óra. Hollandia–Argentína, 21 óra. Április 12. (péntek): Hollandia–Csehország, 18.30 óra. Argentína–Spanyolország, 21 óra. Április 14. (vasárnap): Csehország–Argentína, 15.30 óra. Spanyolország–Hollandia, 18 óra.

3. csoport (Neu-Ulm, Németország): Németország, Montenegró, Szlovénia (Ana Gros), Paraguay. A program. Április 11. (csütörtök): Németország–Szlovénia, 17.45 óra. Montenegró–Paraguay, 20.15 óra. Április 13. (szombat): Németország–Montenegró, 14.15 óra. Szlovénia–Paraguay, 16.45 óra. Április 14. (vasárnap): Paraguay–Németország, 13.30 óra. Montenegró–Szlovénia, 16 óra.

AZ OLIMPIA BIZTOS RÉSZTVEVŐI: Angola, Brazília (Bruna de Paula), Dánia (Line Haugsted, Sandra Toft), Dél-Korea (Rju Un Hi), Franciaország (Estelle Nze Minko), Norvégia (Kari Brattset Dale, Emilie Hovden, Veronica Kristiansen, Stine Oftedal, Silje Solberg).

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Április 14. (vasárnap): Lengyelország–Brazília, 14.15 óra.