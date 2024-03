Bp. Honvéd - Sopron KC 67-68 (12-20, 16-16, 19-14, 20-18)

Budapest, 1000 néző. V.: Tóth C., Makrai, Pozsonyi.

Honvéd: Simon 5/3, Brown 14 , Reizinger, HENRY 7, Peringer 2. Cs.: FILIPOVIC 9, DJOKOVICS 17/3, Kopácsi, Wesson 8, Bazsó. Edző: Zlatko Jovanovics.

SKC: NICHOLS 9, Meszlényi 3/3, Griffin 11/6, SITKU 4, MOLNÁR M. 13. Cs.: Csendes 3/3, SIDIBE 11/3, Schöll, Mathis 7/3, Fazekas 3/3, Polster. Edző: Gasper Potocnik.

Idegesen kezdtek a csapatok, a 4. percben 4-3-ra vezettek a hazaiak. A szakasz közepe a szervezetten védekező soproni együttesé volt, amely egy 6-0-lal megugrott. Filipovic révén zárkózott a Honvéd, de a negyed vége a két Márton, a nagyot zsákoló Sitku, valamint a végén 5 pontot szerző Molnár jóvoltából az SKC-é volt.

Griffin hármasával indult a második etap, amellyel 10 pont fölé nőtt a soproni előny. Djokovics azonban a kosárszerzés minden típusát bemutatva zsinórban dobott 6 pontjával gyorsan szorossá tette a meccset. Griffin bravúros kosárral próbálta átlendíteni a holtponton az SKC-t. Mindkét csapat sorra rontotta el támadásait, 25-18-as soproni vezetésnél "befagyott" az eredményjelző. A hazaiak két triplával szorossá tették a találkozót. A félidő hajrájában jó védekezéssel és büntetőzéssel 10 ponttal ellépett az SKC, de ki nem kényszerített hibákkal gyorsan közel engedte magához a Honvédot, végül szünetre maradt a nyitó negyed utáni 8 pontos soproni vezetés.

Egy hazai duplára két soproni volt a válasz a második félidő elején, s ezzel 10-re nőtt az SKC előnye. No nem sokáig, Wesson zsinórban 6 pontot szerezve gyorsan szorossá tette a találkozót. Sidibe majd Mathis hármasa nyugtatta meg kissé a soproniakat, de a Filipovic-Wesson duó révén a hazai gárda tapadt az SKC-ra. A záró szakasznak 3 pontos vezetésről vágott neki az SKC. Ez fordítást érő 6-0-lal indult hazai részről, amikor 2 perc elteltével ügyes akció végén Sitku volt eredményes, majd Fazekas bátor hármasával visszaszerezte a vezetést az SKC. Fej-fej mellett, váltott vezetéssel haladtak a csapatok, Csendes dobott triplát a szakasz derekán és Sidibe is meg-megvillant. Úgy védekezte ki az SKC 3 pontos vezetésénél a Honvéd akciót, hogy közben Mathis és Csendes is elvetődött a labdáért, késleltetve a hazai akció befejezését. Griffin triplájával három perccel a befejezés előtt 5 pontra nőtt az SKC előnye. Djokovics bő másfél perccel a vége előtt 2-re hozta föl a Honvédot, Brown egy jó büntetője után 1 perccel a vége előtt 1 pontra csökkent a soproni előny. Griffin eladta a labdát és kipontozódott, Brown büntetőivel fordítottak a hazaiak. Mathis-nál láttak lépéshibát a játékvezetők, de 12 másodperccel a vége előtt a győzelemért támadhatott az SKC. Nichols bő 5 másodperccel a vége előtt betalált, Brown viszont nem, így hatalmas csatában soproni siker született.