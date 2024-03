Idén hat egyetemi csapat adta be a nevezését a Magyar Amerikai Futball Szövetséghez (MAFSZ), a szervező pedig a Pécsi egyetem. Új nevező a ligába a Miskolci egyetem, de még három másik egyetemen is megkezdődött a csapat szervezése. A győri Széchenyi egyetem és a Győr Sharks csapata tavaly egy hajszállal maradt le az aranyéremről és idén szeretné megszerezni a kupát. A fiúk mellet a lányok is képviselik Győrt, hiszen a Sharks pompomlány csapata szintén fellép a meccsek között.

Ahogy az elmúlt évben úgy idén is élő közvetítésben (https://www.facebook.com/events/775290461115420/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D) lehet nyomon követni az eseményeket.