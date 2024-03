Az ötödik percben 4-2-re, a tizedikben 7-3-ra vezetett a hazai csapat, de a Mosonmagyaróvár tapadt ellenfelére, és 12-12-nél egyenlített. Szemerey Zsófi jól védett, a gólokat pedig a Lancz Barbora-Tóth Eszter-Tóth Gabriella-Stranigg Zsófia kvartett szállította. A 25. percben 14-13-nál először vezetett az MKC, a szünetre pedig 15-15-ös állással vonulhattak a csapatok.

A második félidő is szorosan alakult. 20-18-ra vezetetett a Beszterce, amikor a Mosonmagyaróvár egy nagyszerű 6-1-es szériát produkálva fordított (21-24). Faragó Luca jól szállt be, de Lancz is lőtte a gólokat. A rutinos Gloria azonban a kulcspillanatban nem remegett meg, és a kilenc gólt dobó Laslo vezetésével egyenlített. Szemerey mellett a másik kapuban De Arruda is remekelt, és bár az óváriak mindent megtettek a továbbjutásért, ez most nem jött össze. A Beszterce 27-25-re nyert, és kettős győzelemmel jutott be az Európa-liga négyes döntőjébe, aminek Graz ad otthont. A Motherson Mosonmagyaróvár emelt fővel búcsúzhat a nemzetközi kupától, hiszen először jutott el a kiesés szakaszig, és ott is nagyszerűen helytállt egy kiváló erőkből álló, Bajnokok Ligája szintű ellenféllel szemben.

CS Gloria 2018 BN (román) - Motherson Mosonmagyaróvár 27-25 (15-15)

Beszterce, Teraplast Aréna, 3000 néző

V.: Puksic, Satler (szlovénok)

Beszterce: DE ARRUNDA – Seraficeanu 3, Nosek 2, Pristavita, TAMIRES 4, Bazaliu, Dinca. Csere: Dumanksa (kapusok), Posavec 3, Laslo 9 (7), Fujita 1, Niombla 1, Dahl, Mbengue Rodríguez 4. Vezetőedző: Florentin Pera

MKC: SZEMEREY – Udvardi 1, Lancz 6, Pásztor 2, TÓTH E. 5 (1), Ivancok 3, Stranigg Zs. 4. Csere: Varga E., Faragó 2, Schatzl, Tóth G. 2. Vezetőedző: Gyurka János

Hétméteresek: 7/7, ill., 1/1.

Kiállítások: 4 perc, ill., 6 perc

Továbbjutott a CS Gloria 2018 BN, kettős győzelemmel (59-55)

Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője: “Többször megvolt a lehetőségünk, hogy a magunk kezébe vegyük az irányítást, ám sajnos nem tudtuk gólra váltani a lehetőségeinket. A hibáink után pedig nem tudtuk azonnal újra felépíteni magunkat. Sokszor annyira sietettük a befejezést, ami már pontatlanságba ment át, így ahelyett, hogy vezettünk volna tovább futottunk az eredmény után. Ugyanakkor jó irányba tartunk, ezt folyatni kell.”

Lancz Barbora, a Motherson Mosonmagyaróvár játékosa: „Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Még ha ma ki is kaptunk, fontos, hogy a végéig küzdöttünk. Nagyon sajnálom, hogy nem jutottunk tovább, hiszen megvolt rá az esélyünk. Büszke vagyok a társaimra.”