Sopron Basket - SERCO UNI Győr 75-74 (23-18, 12-26, 22-22, 18-8)

Sopron, női NB I, néző. V.: Goda, Csabai-Kaskötő, Jakab.

Sopron: PAPP K. 19/3, BÖRÖNDY 12/3, Sitku 5/3, VARGA A. 16/3, BROOKS 18. Cs.: Fegyverneky 2, Toman D. 3/3, Jevtovics. Edz: Gáspár Dávid.

Győr: Nagy D. 3, CARLETON 21/6, DUBEI 16/6 Gyöngyösi 5/3, Goree 7/3. Cs.: Dombai 8/3, Bach, ANIGWE 14. Edző: Cziczás László.

Dubei és a triplát szerző Gyöngyösi révén a vendégek kezdtek jobban, másfél perc elteltével 8-3-ra vezettek. A hazaiakat Böröndy tartotta versenyben, aki bő 3 perc alatt 7 pontot dobott, s vezetésével egy 12-3-as rohamot bemutatva a negyed derekára átvette a vezetést a címvédő. Dombai villanásai hoztak újabb fordulatot a vármegyei rangadón, büntetőinek és triplájának, továbbá Carleton kosarának köszönhetően egy 7-0-lal visszaszerezte a vezetést a Győr. Gáspár Dávid időkéréssel rendezte csapata sorait, amely a roppant hullámzó negyedet Papp és Varga jóvoltából egy 8-0-s rohammal és 5 pontos előnnyel zárta.

Ahogy a mérkőzést, a második negyedet is a győriek kezdték jobban, akik Carleton 2+1-es akciója és Dubei hármasa után, bő fél perc elteltével visszaszerezték a vezetést. A Sopron nem találta a győri zóna ellenszerét, Anigwe három gyors duplájával 7 pontra nőtt a bő két és fél perc alatt 12-0-t "repesztő" vendég együttes előnye. Varga büntetőkből szerezte a negyed első hazai pontjait, de a minden támadásukat kosárral záró győriek a szakasz derekához közeledve 10 ponttal elhúztak. Ekkor szerezte Papp révén negyedbeli első akciókosarát a Sopron, Varga hármasával pedig gyorsan megfelezte kétszámjegyű hátrányát a Sopron. Volt labdájuk még közelebb kerülni ellenfelükhöz a soproniaknak, de eladták, állandósult az 5 pont körüli győri vezetés. A szakasz félidő hajrájában Brooks első mezőnykosarával 4-re csökkent a különbség. A félidő vége egyértelműen a győrieké volt, akik Carleton betörésből szerzett 2, valamint Dubei távolról dobott 3 pontjával 9 pontos vezetéssel mehettek pihenni.

Óriási elszántsággal jött ki a második félidőre a Sopron, amely Varga, a triplát szerző Papp, valamint Brooks révén egy 7-0-lal 80 másodperc alatt feljött 2 pontra, időt is kért Cziczás. Böröndy parádés egészpályás szólójával egalizált a vendéglátó, majd két és fél perc elteltével Anigwe megszerezte az első szünet utáni győri kosarat. A szakasz közepén egy 5-0-s győri rohamra 5-0-s soproni volt a válasz, majd Carleton sziporkázó játékkal egymaga dobott zsinórban 9 pontot - amire azonban nem érkezett válasz. Papp törte meg a hazai kosárcsendet, de Anigwe azonnal felelt rá - következett Gáspártól egy fölöttébb emelt hangú időkérés. A záró szakasz, ahogy a második félidő is 9 pontos vendég vezetésről indult.

Méghozzá egy Toman-triplával. Sitku is dobott egy hármast, 3 pontra felhozva a soproniakat. Brooks büntetői után egyetlen pontra olvadt a győri előny, jött is a vendég időkérés. Mindkét csapat több akciót is elrontott, majd Dubei lépett elő. Előbb egy triplát, majd egy büntetőt dobott be. Goree támadó pattanó utáni találatával 4 perccel a befejezés előtt 7 pontosra nőtt a vendég vezetés. Egy percre rá Papp duplája keltette életre a hazai reményeket. Összeállt a soproni védekezés, a végére a győriek bizonytalanodtak el a soproni zóna ellen, sorra adták, vesztették el a labdákat. Brooks és Papp révén tovább csökkentette hátrányát, majd 21 másodperccel a vége előtt Varga duplájával átvette a vezetést a 8-0-t "futó" Sopron. A győriek nem találtak be, így végül soproni siker született a fordulatos, remek rangadón.