A miskolci alakulat 16 meccsből 16-ot nyert, míg a győri zöld-fehérek a 14 siker mellett 2-szer kikaptak. Az egyiket éppen a diósgyőriektől szenvedték el még tavaly decemberben, a DVTK Arénában 97–72-re nyertek Aho Nináék. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben a győriek a csúcsrangadón esetleg 26 ponttal győznének szombaton, majd az utolsó fordulóban a Sopront is megverik idegenben, illetve a DVTK Szekszárdon is kikap, akár első helyen is zárhatja az alapszakaszt. Ez persze a legoptimálisabb eset, a realitása viszont elég alacsony, de az mindenképpen pozitív a győriek számára, hogy az alapszakasz második helye már biztos, azt a TFSE-MTK ellen múlt szombaton bebiztosította az UNI Győr.

A csúcsrangadón várhatóan többször is egymásnak feszül majd Dubei Debóra (zöldben) és Aho Nina.

Fotó: hunbasket.hu

Már várja a csúcsrangadót

A DVTK elleni csúcsrangadó kapcsán Dubei Debóra nyilatkozott a győriektől. A válogatott csapatkapitánya miskolci nevelésű, így minden ilyen meccs kicsit más a számára, bár már elég régen eligazolt a DVTK-tól, előbb öt évig Sopronban szerepelt, majd most már a negyedik szezonját játssza Győrben.

„Valóban régen, még 18 évesen elkerültem a DVTK-tól, ettől függetlenül nekem azért kicsit mindig különleges a miskolciak ellen játszani. Sok kedves emlék jut eszembe, a szívem egyik darabja mindig ott maradt, de ilyenkor azért az érzelmeket félre kell tenni. Az önmagában nagy dolog, hogy az ország egyik legjobb csapata ellen lépünk pályára, ez kellő inspiráció mindannyiunk számára” – kezdte Dubei Debóra.

A két csapat egyébként jó eséllyel jövő hétvégén is találkozik egymással, a Magyar Kupa elődöntőjébe az UNI Győr már bejutott, a DVTK jövő héten teheti ezt meg, a papírforma alapján hazai pályán a TFSE-MTK nem okozhat gondot a piros-fehéreknek.

„Úgy vélem, alapvetően a két meccs közül az lenne a fontosabb, viszont most a bajnokságban hazai pályán játszunk, reményeink szerint sok néző előtt, így itt is nyerni szeretnénk. Örülnénk, ha minél többen jönnének ki most a hétvégén.

Tavaly több mérkőzésen is hatalmas hangulat volt a csarnokban, igazi katlan volt a győri egyetemi csarnok, és ez a nehéz pillanatokon rendre átsegített bennünket. Idén is volt sok olyan meccs, amikor elég szép számmal voltak nézők a lelátón, de a telt ház az igazi.

Bízunk benne, a szezon hátralévő részében hasonló élményben lesz része mindenkinek, mint tavaly, ezért kérjük a szurkolókat, jöjjenek ki, harcoljuk ki együtt, közösen a győzelmeket” – mondta végezetül a győriek játékosa, aki még abban is reménykedik, hogy a sérülések végre elkerülik a csapatot, mert mint hozzátette: egy kezén meg tudja számolni, hogy hány meccsen tudott idén teljes kerettel kiállni a csapat.

Szerdán 15 és 17 óra között a győri városháza előtti téren kitelepül a győri klub, ahol kosárra dobással meccsbelépőket lehet nyerni a szombaton 17 órakor kezdődő SERCO UNI Győr–DVTK elleni rangadóra.