A Diósgyőr elleni 2-0-ás hazai győzelemmel kezdte a tavaszi idényt az ETO FC Győr NB I-es csapata, amely a héten két fontos tétmérkőzésen is pályára lép Budapesten.

Szerdán 13 órakor (MFA Utánpótlás Központ) Magyar Kupa-mérkőzésen a Honvéd vendége lesz a győri csapat, míg szombaton 17 órakor (Sándor Károly Akadémia) a bajnokság egyik rangadóján, az MTK otthonában szerepelnek majd a zöld-fehérek.

A kupavédő ETO, szerdán az NB II Keleti csoportjában listavezető, az élvonalra készülő, Honvéd együttese ellen lép pályára az MK-ban, és a mérkőzés győztese kerülhet majd az elődöntőbe. (döntetlen esetén 11-esrúgások döntenek.) A bajnokságban vérbeli rangadó vár a lányokra szombaton délután, hiszen nagyon szoros az élmezőny (1. FTC 35 pont, 2. ETO 34, 3. MTK 31, 4. Puskás 30), így fontos pontok sorsa dőlhet el a fővárosi találkozón.

- Közel két hétig nem tudtunk együtt készülni a csapattal, így várható volt, hogy a bajnoki rajton kissé döcögni fog a gépezet – mondta Dörnyei Balázs, az ETO vezetőedzője. – Az első félidő második részétől átvettük a játék irányítását, és a szünetre már előnybe is kerültünk. A második félidőben végig fölényben játszottunk, és a helyzeteink alapján, akár nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, az egyébként rendkívül szervezetten és agresszíven futballozó diósgyőriek ellen. Le a kalappal a lányok előtt, mert a nehéz pályán, minimális felkészülés mellett is hozták a kötelező hazai győzelmet, amely megfelelő alap lehet a márciusi menetelésünkhöz, hiszen ebben a hónapban nem kevesebb, mint hét tétmérkőzés vár ránk!

- Ebből a második rögtön szerdán, a kupában, a Honvéd elleni találkozó lesz…

- Természetesen nem vehetjük és nem is vesszük félvállról a kispesti mérkőzést, annál is inkább, mert egy leendő élvonalbeli csapat otthonában lépünk majd pályára. Az elmúlt két évben is mi nyertük meg a Magyar Kupát, remek érzés ilyen finálékban szerepelni, és ezt a lehetőséget, idén sem szeretnénk elszalasztani. Ehhez a Csepel után, most a Honvéd ellen kell sikeresen vennünk az akadályt, hogy aztán a döntőbe jutásért megküzdhessünk majd a Haladás-Astra mérkőzés győztesével.

- A keretben vannak új játékosok, de sajnos, sérültek is, akikre pedig nagy szüksége volna a csapatnak, velük mi a helyzet?

- Keretünk létszámban nem változott, hiszen télen hárman távoztak – Halla, Semanova, Kern -, és hárman érkeztek. Azt gondolom, hogy a két amerikai támadónk, White és McCarthy nagy segítségünkre lehet a céljaink elérésében, míg a tizenhét esztendős Horváthová, bár a jelenben is lehetőséget kap, de igazából a jövő reménysége. Négy sérültünkből, a két fiatal, Krizsanová és Szabová, a héten már a csapattal készülhet, míg Kocsán és Vida e hónapban sajnos, szinte biztosan hiányozni fog, pedig természetesen, nagy szükségünk volna rájuk. Remélhetően több sérültünk nem lesz az idényben, és akkor a két válogatott játékosunkkal kiegészülve, teljes létszámmal vívhatjuk majd meg a döntő ütközeteket.