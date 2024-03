Köteles László, az ETO FC Győr sportigazgatója kapcsolatai révén a győri klub szakemberei tanulmányi úton vettek rész Belgiumban.

– Öt napot töltöttünk Belgiumban, aminek az volt az elsődleges célja, hogy megismerjük a genki és a leuveni labdarúgó-akadémia működését. Utóbbi Belgium egyik legproduktívabb, leggyorsabban fejlődő utánpótlásműhelye. Nagyon hasznos tapasztalatokat szereztünk az eltöltött idő alatt. Elsődleges célom az volt, hogy a két klubbal egy olyan kapcsolatot tudjunk kialakítani, ami a közeljövőben gyümölcsöző lehet. Ezt úgy érzem, sikerült elérni, várjuk vissza őket jövő év elején, megnézik, hogy mi hogyan dolgozunk itt Győrben – mondta Köteles László az ETO honlapján.

Havas Máté akadémiaigazgató is fontosnak tartja, hogy a győri szakemberek lássák, hogyan dolgoznak más országok akadémiáin, így különösen hasznos volt, hogy két magasan jegyzett utánpótlás-nevelő központot látogathattak meg.

– Szerettük volna megismerni a kinti folyamatokat – kezdte Havas Máté. – Mindkét egyesület – főleg a Genk – arról híres, hogy saját játékosokat tud kinevelni és értékesíteni a piacon. A titokra voltunk kíváncsiak, sok újdonságot tapasztaltunk. Ami a legjobban megfigyelhető volt, az a nyugalom, illetve két mondat: „Bízunk bennük!” és „Hiszünk bennük!”. Ezeket ők nemcsak mondták, úgy is viselkedtek. Mindkét helyen olyan környezetben tehetik meg, ahol nyugalom van, jellemző az állandóság és a stabilitás, a szakemberek nagyon régóta látják el feladataikat. Ahogy ők fogalmaztak, a labdarúgás egy egyszerű játék, ha mindent a helyére teszünk, akkor az működőképes lesz. A Genknél az akadémisták legfőbb célja, hogy bekerüljenek a klub második csapatába, hiszen tisztában vannak vele, ha oda eljutnak, akkor már nagyon közel vannak ahhoz, hogy a felnőttek között is kipróbálják őket. A Leuven nem nagy klub Belgiumban, a képzésüket is másképp építik fel. Náluk a középpontban a futballakciók állnak, a játékból indulnak ki, ellenben a genkiekkel, akik technikailag a lehető legmagasabb szintű játékosokat fejlesztik. Nagyon tanulságos volt az ottlétünk, várjuk őket év elején és bízunk benne, hogy profitálunk ebből a kapcsolatból.

A tanulmányúton részt vett Kádár László, az akadémia teljesítményelemző edzője is. Számára is hozott újdonságokat a belgiumi út, ami a jövőben nagy hasznára válhat a munkája során.

– Nekem elsődleges célom volt, hogy betekintést nyerjek a teljesítményelemzésbe és a mérésekbe. Világviszonylatban is rendkívül jó akadémiáról van szó, hiszen évente rengeteg másik akadémia keresi fel őket. Nagy hangsúlyt fektetnek a preakadémián a csúcsnövekedés előtt álló, benne lévő és ezt túllépő játékosokra. Mindenkire más programot alakítanak ki, továbbá az élőben monitorozásnál tudják percre pontosan a játékos mérkőzésen leadott intenzitását és ehhez próbálják meg igazítani a héten előforduló edzésjátékokat. Természetesen ebben szerepet játszik az is, hogy a tréning mekkora pályaterületen, milyen létszámban és mennyi ideig tart. Ez annyira jól össze van náluk komponálva, hogy nálunk egyértelműen előrelépés lenne, ha hasonlóan tudnánk a gyerekeket értékelni. Nem mellesleg az edzőknek is egy jó visszaigazolás, hogy ki az, aki az edzésen is maximális intenzitással mozog, valamint ki az, akinek kell egy-két pozitív megerősítés, hogy kihozza magából a maximumot – zárta Kádár László.

Az egyéni fejlesztésre Belgiumban is nagy hangsúlyt fektetnek, ebbe nyert bepillantást Kelemen Bálint, az FMLA egyéni képzője.

– Számomra az egyéni fejlesztés megfigyelése volt a középpontban az akadémiákon. Volt szerencsém beszélni az egyéni képzés vezetőjével, aki egyébként egy nagyon elismert szakember, Michel Ribeiro. Többek között olyan játékosokat edzett, mint Kevin De Bruyne vagy Thibaut Courtois. Elmondta, hogyan épülnek fel az edzései, milyen metodika alapján dolgozik. Ami szembetűnő volt, az az állandóság, ezt bizonyítja az is, hogy a klubnál dolgozó másik egyéni képző a fia, azért csinálják így, hogy a filozófia megmaradjon. Az első edzésrész mindig cselek, labdavezetés, ez 15–20 perc, ezután a hiányosságok fejlesztésén van a hangsúly. A játékosokkal azt éreztetik, hogy mindenki egyenlő, az edzők viszont tudják, hogy ki az a tehetség, akire különösen kell fókuszálni. Számomra a legnagyobb tapasztalat, hogy nem a legkomplexebb, legnehezebb feladatokat kell megtalálni a gyerekeknek, hanem az állandóságot kell kialakítani. Ha összeköt öt-hat cselt minden edzés elején, beleér a labdába kétszázszor, akkor az néhány év múlva valószínű, hogy megtérül.

Az ETO szakembereinek reményei szerint a Belgiumból hozott tapasztalatokkal még jobb és hatékonyabb munkát végeznek majd a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémián és valóban szoros kapcsolatot sikerül kialakítani a két nagyszerű utánpótlásbázissal.