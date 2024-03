„Hunor nemzetközi toptehetség, aki hosszú ideje bizonyítja, hogy milyen magas szinten képes teljesíteni. Régóta a klubnál van, őt egy igazi koppenhágai nevelésnek tekintjük, aki már fiatalon domináns szerepet szerzett az U19-es csapatunkban, pedig még mindig csak U17-es játékos” – nyilatkozta a klub médiájának, Sune Smith-Nielsen az FCK utánpótlásfejlesztési igazgatója. A cikket a daniasport.hu fedezte fel.

17 évesen a felnőttekkel

Németh Hunor Vajk – akiről korábban már írtunk – még csak most töltötte be a 17. életévét, de tavaly tavasszal már az U19-eseknél játszott, az idei szezonban pedig mind a nyolc ifjúsági Bajnokok Ligája-mérkőzésén szerepelt, ahol gólpasszt jegyzett és kétszer is betalált.

„Középső középpályás, aki nagyon jó technikával és futókapacitással, remek taktikai érzékkel és nemzetközi klasszis mentalitással rendelkezik. Megmutatta, mire képes mind az ifjúsági BL-ben, mind a magyar U17-es válogatottban, ahol csapatkapitány” – mondta Sune Smith-Nielsen és így folytatta: „Megvan benne a tehetség ahhoz, hogy első csapatunk játékosa legyen az elkövetkező időszakban, és örömünkre szolgál, hogy ezt nálunk teszi és követhetjük fejlődését.”