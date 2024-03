Astra HFC-Üllő – ETO FC Győr 1-2 (1-2)

Üllő, Városi Sporttelep. V.: Drabon.

Astra: Schvirján – Csolti, Véninger, Balogh O., Pap, Vicsek, Vidács, Kós, dr. Tatai, Gelb, Antalicz (Szennai, 46).

ETO FC Győr: Borok – Öreg, Kovács L., Nagy F. (Szabová 46’), Savanya, Süle, Zágonyi, Ladhani (Sali 71’), McCarthy, White, Vachter. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Gelb (33., 11-esből), ill. Süle (9’), Savanya (44’).

Három héten belül harmadik tétmérkőzésén lépett pályára a győri csapat, amelyet továbbra is sérülés hullám súlyt. Ezúttal Vida, Kocsán, Frajtovic és Horváthová nem lépett pályára, ráadásul a szünetben Nagy Fannit is le kellett cserélni.

A nagy szélben, nem túl jó minőségű pályán az ETO lépett fel támadólag, és az első tíz percben sorra alakította ki a helyzeteket. Az 5. percben Vachter lövését tolta a léc alól szögletre a hazaiak kapusa. A pontrúgás után óriási kavarodás alakult ki a hazai kapu előtt, de a szerencse az Astra mellett állt. A 9. percben már góllá érett a nagy fölény: McCarthy beadását Süle fejelte a kapuba 0-1. A 25. percben White szabályosnak tűnő gólját az asszisztens jelzésére érvénytelenítette a játékvezető. A 32. percben szinte a semmiből egyenlített az Astra, ami addig nem is volt a vendégkapu közelében, de egy védelmi megingás következtében Borok buktatta a tizenhatoson belül Kóst. A tizenegyest Gelb értékesítette 1-1. A zöldek még a szünet előtt visszavették a vezetést. A 43. percben Vachter szép cselekkel tört előre, amikor a kaputól húsz méterre szabálytalankodtak vele. A labda mögé Savanya állt, aki nagyszerűen csavart a bal felső sarokba 1-2.

Szünet után is szinte egykapuzott az ETO, a hazaiak részéről érdemleges lehetőséget nem lehetett feljegyezni. Az 56. percben Süle ugratta ki White-ot, aki nagy helyzetben, ballal a kapusba lőtt, akiről szögletre pattant a labda. A sarokrúgás után Zágonyi bombája centikkel suhant el a felső léc felett. A 70. percben Vachter hagyta ott védőjét, ám lövése a kapufán csattant. Öt perccel később újra a góllövőlista vezetőjéé volt a főszerep, ám ezúttal nagy helyzetben a kapus hárította a lövését. A 79. percben egy formás győri akciót követően White fejelt nagy helyzetben a kapu fölé.

Az erőltetett menet miatt látszódott, hogy nem friss a győri együttes, de az akaraterő és a játékosok lelkesedése rendben volt. Ami miatt szorosabb lett a végeredmény, az ezúttal a csapat gyengébb helyzetkihasználása volt, hiszen a második félidőben minimum féltucat ziccer maradt ki. Az ETO a bajnokságban továbbra is a 2. helyen áll, egy ponttal a listavezető Ferencváros mögött.

Dörnyei Balázs: - Tudtuk, hogy nem számíthatunk könnyű meccsre az Astra ellen. Nagyon fegyelmezetten védekező csapattal találkoztunk, ráadásul olyan pályán játszottunk, amin nem nagyon lehetett futballozni, ennek ellenére sok lehetőségünk volt már az első félidőben is. Szünetben át kellett szerveznünk a játékunkat, mert ezen a pályán nem lehetett kombinatívan játszani. Rengeteg hosszú labdával és beadással próbálkoztunk. Talán még soha nem volt ennyi tiszta gólhelyzetünk az Astra ellen, mint ma, de koncentrációban akadtak problémák, mivel fáradtak voltak a játékosok. Örülünk a három pontnak, és annak, hogy ezt a több hetes menetelést sikeresen, győzelemmel zártuk le.

(Forrás: eto.hu)