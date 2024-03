A sajtóeseményen jelentették be, hogy Lipovics Patrik, a KMS Europe gokartcsapat versenyzője a jövőben szorosabb együttműködésbe kezd a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) motorsportszakosztályával. Ez a partnerség még erősebb kapcsolatot teremt a csapat és az egyetem között, és új lehetőségeket kínál mind a versenyzőnek, mind az intézménynek.

A beszédeket prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese kezdte, aki elmondta: "Megtisztelő, hogy részesei lehetünk ennek a projektnek is. A sport az egyetem számára nagyon fontos. Az autósporttal szorosan összefügg a mérnökképzés is. Fontos, hogy a legújabb szakmai eredmények alapján történjen a képzés. Örömmel számolhatok be a sikereinkről, például arról, hogy a SZEnergy Team világbajnok lett. Nem véletlenszerű volt ez az eredmény, markánsan a mi rendszerünk volt a leghatékonyabb. Ami még nagyon fontos, látva itt a fiatal, még általános iskolás versenyzőket, hogy minél korábban megtaláljuk a tehetségeket, annál könnyebben tudjuk biztosítani az utánpótlást, ezzel pedig a továbbiakban is sikereket érhetünk el."

Dr. Gyömörei Tamás, a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének elnöke arról beszélt, hogy manapság az egyetemek, sportszervezetek versenyeznek egymással, és erre a versenyre jól kell reagálni.

"Látható, hogy az UNI Győr név több sportágban megjelenik, eredmények vannak. Hozzáteszem, gyakorlatilag minden esetben a csapatok, a versenyzők kersnek meg bennünket. A sportszervezetek a kezdeményezők, mert azt látják, érzik, hogy a családok számára rendkívül fontos, hogy a sportkarrier mellett mi lesz a tanulással. Jó néven veszik, ha partneri kapcsolatban van az adott klub a középiskolákkal, az egyetemmel. Ezzel ugyanis kettős életpályamodellt tudunk kínálni. Egy éve alapítottuk meg az autómotor-sport szakosztályunkat. Bízunk benne, hogy jó helyre tettük le a voksunkat. Nem követni szeretnénk más egyetemeket, azt szeretnénk elérni, hoy ha az autómotor-sportot bárhol megemlítik, akkor arról a Széchenyi-egyetem ugorjon be mindenkinek."

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő Győr kedvező megítélését emelte ki: "Bármerre járok az országban, kíváncsi vagyok, mit gondolnak városunkról mások. Általában az jön le, hogy gazdaságilag erős város, ahol jelen van a minőségi ipar, sokszínű a kulturális élet, melynek része a sport is. Az oktatást is kiemelik, és előkelő helyen áll a Széchenyi István Egyetem is. Magam is bízom benne, hogy gokart – ahol már több fiatal is megmutatta már tehetségét – ugyancsak ráirányítja a figyelmet az egyetemre. Ehhez kívánok további sikereket a résztvevőknek."