Hogy miként jutottak szerintem ide, arról korábban már többször is írtam. Most addig mennék csak vissza az időben, mikor az Audi-ETO kinevezte Ulrik Kirkelyt edzőnek. Ez 2022 decemberében történt. Nem tagadom, akkor jó ötletnek tűnt a dán tréner.

Fotó: gyorietokc.hu

Ezzel párhuzamosan elkezdtem jobban figyelni Kirkely akkori csapatát, az Odensét, és azt sem titkolom, többször is vakartam a fejemet, egyre inkább úgy voltam vele, nem is biztos, hogy olyan jó lesz ő ide. Pedig a pedigréjét tekintve is gyanút lehetett volna fogni, mert igazán komoly csapatnál nem volt. Igaz, az Odensével volt dán bajnok, de nemzetközileg a BL legjobb nyolc csapata volt a maximum, amit elért. Szóval 2023 tavaszán több érdekes eredményt is produkáltak az odenseiek. Elsőként a dán kupában elszenvedett 33–22-es vereségnél kaptam fel a fejemet, majd jött a BL-ben éppen az Audi-ETO elleni negyeddöntő-visszavágó, ahol 37–28-ra nyert az akkor még Ambros Martín vezette győri gárda. A végén jött csak tíz gólon belülre az Odense, amikor már gyakorlatilag gáláztak a zöld-fehérek. A harmadik meglepően nagy és sima zakó a dán bajnoki finálé mindent eldöntő mérkőzése volt: a pár nappal előtte még BL Final Fourban érdekelt Esbjerg tükörsimán, 34–21-re verte a Kirkely-csapatot.

Azzal nyugtathatta magát az ember, hogy ilyen kerettel még nem dolgozott az edző, ami egyben aggodalomra is okot adott. Elvégre fogalmunk sem volt arról, hogyan tudja kezelni az egókat. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy azért itt a játékosok egy része – egyre inkább a nagyobbik fele – már közel sem akkora klasszis, mint azt gondoljuk. Az is tény viszont, hogy a teljes nemzetközi mezőnyt tekintve is eltűntek a Lunde-, Löke-, Görbicz-, Amorim-, Bulatovic- – és még lehetne sorolni – szintű játékosok. Kiegyenlítődött a mezőny.

Ennél is nagyobb baj Győrben, hogy bár vannak nagy nevek, de ezek egyike sem vezér. Ha ég a ház, szinte mindenkin a kétségbeesés látszik, és a padról sem kap semmilyen támogatást a csapat. Sőt, üres kapura támadásnál időt kér az edzői stáb. Aki annál a szituációnál látta Szöllős-Schatzl Nadine arcát, alighanem minden gondolatát tudta…

Eddig kettőből két vereség a Fradi elleni mérlege Kirkelynek.

Fotó: Nagy Gábor

Szóval az ismert eredmények ellenére lehetett bízni Kirkelyben, hiszen mindenkinek jár az esély, viszont rögtön a szezon elején a Mosonmagyaróvár elleni vereségnél már látszott, itt akár nagy baj is lehet. A BL-menetelés még sokáig elodázta a gondokat, de a népligeti bajnoki vereség – főleg a mikéntje és a különbsége – viszont már egyértelműsítette: itt nagy baj van. Olyanra, hogy az Audi-ETO novemberben gyakorlatilag kiszállt a bajnoki címért folytatott versenyből, emberemlékezet óta nem volt példa. Mert tisztázzuk, matematikailag ugyan nem, valójában azonban a bajnoki címet elveszítette akkor a csapat. Ha esetleg valami csoda folytán mégis aranyérmes lesz a gárda, az nem csak kizárólag rajta múlik, ezt a bajnokságot már csak a Fradi veszítheti el. De tovább megyek, ahogyan jelenleg a csapat kinéz, nem is annyira előrefele kell tekintgetni, hanem hátra, a DVSC ugyanis akár a második helyről is letaszíthatja a zöld-fehéreket. Ne feledjük, május 22-én lesz még egy DVSC–Audi-ETO mérkőzés.

Hazai aranyak nélkül maradhat az Audi-ETO

Jelen pillanatban tehát úgy néz ki, hogy itthon nem lesz első hely, 2005 óta legrosszabb esetben legalább a kettő közül az egyiket mindig begyűjtötték a zöld-fehérek (2004-ben fordult elő utoljára, hogy magyar arany nélkül zárt a csapat). Jó eséllyel ez szakad meg idén.

Adódik a kérdés, hogy egy esetleges Bajnokok Ligája-győzelemmel menthető-e a szezon. Az egyszerű válasz nyilván az, hogy igen. Ha viszont jobban a dolgok mögé nézünk, akkor igazából ez a jelenlegi projekt már menthetetlen.

Bár most is sokan buzdították a csapatot, fogynak a nézők a lelátóról.

Fotó: Nagy Gábor

A szurkolók körében is felerősödtek a kritikus hangok, és amellett sem szabad elmenni, hogy számos olyan pletyka kering a városban, miszerint a mellőzött játékos állítólag a szezon végén inkább távozna, vagy hogy a csapatkapitány az ügyvezetőnél panaszkodott, mert a szakmai stábbal nem látják biztosítottnak a játékosok a cél elérését. Hogy ez megtörtént-e, csak néhány ember tudja biztosan, de akár igaz, akár nem, ha már ilyen hangok jönnek a kívülállóktól, az annak a jele, hogy valami nagyon nincs rendben a klubnál. Olyan hírek is terjengenek, hogy a névadó Audi nem hosszabbítja meg az idén lejáró szerződést az ETO-val, helyette esetleg az egyetem állna be a csapat mögé. Nyilván ezekről nehéz kommunikálni, igazából nem is kell, amíg nincs lezárult tárgyalás, illetve a csapat belügyei közül sem tartozik minden a nyilvánosságra. De ismétlem, az sosem jó, ha ilyen „vad” dolgokról beszélnek a csapat iránt még érdeklődők.

Akiknek egyébként folyamatosan csökken a száma. A nézőszámban ugyanis erős visszaesés tapasztalható. Egy kimutatás szerint az idei szezonban 2023. december 31-ig az átlag nézőszám a bajnokikon 1469 volt, ez 30 százalékkal alacsonyabb a 2022/23-as szezonhoz képest, akkor 2058 néző látogatott ki átlagban az Audi-ETO bajnoki meccseire.

Visszakanyarodva a BL-hez, az biztosra vehető, hogy már a negyeddöntő sem lesz sétagalopp, akár a DVSC, akár a norvég Vipers jön szembe, de ha mégis bejut a Final Fourba a csapat, ott két nap alatt két meccset sikerrel megvívni nem lesz egyszerű. Ez a tatabányai hétvégén is bebizonyosodott. Az utóbbi időben többször volt olyan érzése az embernek, mikor az ETO mérkőzéseit nézte, hogy mintha erőnlétben is lennének gondjai a csapatnak. Ami biztos, a keret adta lehetőségek abszolút nincsenek kiaknázva, nem tudni, milyen szerepet szán például Ulrik Kirkely Bruna De Paulának, miért hosszabbítottak újra Rju Un Hivel. Yvette Broch szerepe meg maga a rejtély. Légióst padmelegítőnek tartani szerintem felháborító, nettó pénzégetésnek érzem. Erre a szerepre a saját utánpótlásból bárki alkalmas lenne.

Sokan mondják egyébként, hogy az idei keret szerkezetileg nem a legtökéletesebb, de majd a jövő évi az lesz. Nekem vannak kétségeim, mert szerintem az idei is jobb annál, ahogyan teljesít, a következő évek csapatának meg nyilván adjuk meg az esélyt – ahogyan Kirkely és a kivásárolt másodedzője, Kristian Danielsen is megkapta –, de egyre inkább az az érzésem, erre a szakmai stábra nagy a kabát. Nem mondható, hogy rossz szakemberek, de azt talán nyugodt szívvel kijelenthető, nem kompatibilisek a klubbal, a kémia nem működik csapat és edző között.

Kristian Danielsen sem erre számított, mikor követte kollégáját Győrbe.

Fotó: Nagy Gábor

A nép az interneten egyébként már döntött. Cato szavai jutnak eszembe. Ő anno mondta, hogy ceterum censeo Carthaginem esse delendam, azaz azt tanácsolom, hogy Karthágót el kell pusztítani. Ez ETO-nyelvre lefordítva annyit takar, hogy Kirkelyéket el kell küldeni. Persze ebből a helyzetből nehéz lesz kinavigálni a hajót, mert a jövő évi keret az ő igazolásaival lesz tele (némi túlzással az Odense II-t építi fel Győrben, miközben az Odense I-gyel sem ért el maradandót), így ha lesz is váltás a padon, nagyon fel kell kötnie az alsóneműt az utódnak. Ha viszont marad Ulrik Kirkely, na, erre a többség gondolni sem akar...