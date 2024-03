Nemrég írtunk a 12 esztendős, győrújfalui Majlinger Mátéról, aki jelenleg a szombathelyi Illés Akadémia játékosa, s egy fővárosi kiválasztáson figyeltek fel rá a tehetségek felkutatásával foglalkozó Prosoccerglobal Hungary szakemberei, így utazhatott el Liverpoolba, egy egyhetes szigetországi futballtúrára.

Nos, nemrég egy győrzámolyi kislány, a most már 13 esztendős Lakatos Panni, a győri Móra-iskola tanulója, s nem mellesleg az ETO tehetséges labdarúgója (tavaly őt választották az év játékosának) is hasonló élményekkel gazdagodott.

Panni az ETO U15-ös leánycsapat oszlopos tagja, s már 2021-ben felfigyeltek rá a Győr-Moson-Sopronban járó angol szakemberek. Közülük a Manchester City egyik játékosmegfigyelője „szúrta ki”, s tavaly meg is hívták az általuk rendezett budapesti kiválasztásra. Ott aztán a többi szakember tetszését is elnyerte a győri kislány játéka, így utazhatott el az egyhetes szigetországi túrára.

Ahogy Máté, Panni is kiváló utánpótlásedzőkkel gyakorol- hatott, valamint angliai akadémiai csapatok ellen is megmutathatta tudását. Ő is beléphetett Szoboszlai Dominikék, azaz a Liverpool öltözőjébe.

„Izgalmas, jó iramú mérkőzéseket játszottak, többek kö- zött az Everton és a Stoke City csapataival a kilenc kiválasztott fiatal társával együtt. A gyakorlások mellett összesen négy meccsen léptek pályára” – mesélte Panni édesapja, Lakatos Zoltán. – »Kemény« mérkőzést játszottak Crew Alexandra és a Preston North End akadémiái ellen is. Külön érdekesség, hogy a kiválasztott gyerekek közül Panni volt az egyedüli kislány, aki még egy tizenegyesrúgó versenyen is első lett.”

Lakatos Panni



A mérkőzések mellett Panniék jártak a Liverpool otthonában, az Anfield Stadionban, a Manchesteri Nemzeti Futball Múzeumban. Vásárolhattak a város legnagyobb bevásárló-, lakó- és szabadidő-komplexumában. Szurkolhattak a telt házas Stoke City–Leceister City mérkőzésen is.

„Úgy tudom, a jelen lévő edzők az egy hét alatt kiváló véleménnyel voltak Panni játékáról. De nemcsak ők dicsérték, hanem a többi klub edzője is. Sikerült annyira felhívni magára a figyelmet, hogy a Stoke City edzője máris szívesen látná az utánpótlásukban. Bár a családban nem volt labdarúgó, Panni óvodás kora óta futballozik, s két fiútestvére is focizik. Kétéves volt, amikor Debrecenből Győrbe költöztünk, s mivel itt élvonalbeli női csapat is van, úgy gondolom, jó helyen vagyunk. Büszkék vagyunk rá, s nyilván jó lenne, ha mondjuk NB I-es, netán válogatott futballista lenne, sőt: célja, hogy majd külföldi élcsapatban játszhasson, de most a legfontosabb az iskola. Szerencsére jó tanuló, ami szerintem a kitartásának, a sportnak is köszönhető” – tette hozzá Panni édesapja.