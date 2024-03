A 21 éves hálóőrt 2025-ig köti szerződés a Metzhez, ám rutinszerzés céljából jelenleg is kölcsönben, a Szabó Edina által irányított Saint-Amandban játszik, amely a francia bajnokság 10. helyén áll.

„Örülök, hogy olyan csapatba kerülök, amely nemcsak a saját bajnokságában számít erősnek, hanem nemzetközi szinten is megmérettetik – mondta el Mélanie Halter. – Ez számomra új kihívás, boldog vagyok, hogy lehetőséget kaptam. Minél többet szeretnék játszani és rutint szerezni egy erős csapatban, ez a fő célom. Tudom, hogy jelenleg is sok fiatal játszik Mosonmagyaróváron, akik sokat fejlődnek itt, remélem ,nekem is lesz erre lehetőségem. Jó lesz, hogy a francia stílus mellett megtapasztalhatok más kézilabda kultúrát, tanulhatok más edzőktől, kapusedzőtől. A lehető legtöbbet szeretném kihozni magamból, hogy minél jobb kapussá váljak.”