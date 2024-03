- Mi is ez a díj és mit jelent neked?

- Számomra nagyon sokat jelent, hogy 2022 után 2023-ban is én kaphattam meg a díjat. Korcsoportonként a legeredményesebb lány és fiú versenyzőnek adják oda, az egész évben teljesített munkájuk alapján. Tehát a versenyeken elért eredményeket pontokkal díjazzák, s év végén, akinek a legmagasabb a pontszáma, az kapja az elismerést, tehát ő az ország legeredményesebb versenyzője korosztályában. Jó visszajelzés ez számomra, hogy a kitartó munkának van eredménye.

- Mennyi munkával jár, hogy ilyen díjat szerezhessen valaki? Hogy néz ki egy heted, hogyan kell beosztani az idődet?

- A díjhoz sok munka kell, rengeteg edzés, jól összeállított napi és heti tervek. Hetente 9 edzést végzek: zsák, futó, súlyzó és közös egyesületi edzések. Fontos, hogy a napom jól szervezett legyen, hiszen iskolába is járok, és a tanulással is össze kell egyeztetnem az edzéseket.

Kiss-Leizer Luca

- Milyen versenyeken láthatnak ebben az évben?

- Idei célom kvalifikálni magam a spanyolországi Európa-bajnokságra, ott minél jobban teljesíteni és szép eredménnyel hazajönni. Nyáron ismét szeretnék öv-vizsgázni, hogy minél közelebb kerülhessek a fekete övhöz. Távoli célom, hogy felnőtt versenyző lehessek, Európa és Világbajnokságon képviselhessem Magyarországot.

- Mit mondanál a kisebbeknek, miért éri meg ilyen tudatosan vezetni az életet, mit tanulhatsz a sport álltál?

- A kisebbeket csak biztatni tudom, ne adják fel könnyedén, ha keményen dolgoznak, ők is szép eredményeket érnek majd el. Az elvégzett edzésmunka sosem veszik kárba, hiszen ezzel testileg és lelkileg is hatalmasat fejlődnek. A sport sok mindenre megtanít, főleg a karate. Fegyelmezettséget, kitartást és erőt ad, amit az élet számos területén kamatoztathatunk. Az pedig, hogy már most ilyen szervezett napjaim vannak, nagy segítséget nyújtanak a későbbiekben.