A több mint százszoros válogatott Rácz Zsófia az új női szövetségi kapitány, Szarvas Alexandra szerepét veszi át az U19-es válogatott élén.

Rácz Zsófia már kis is hirdette a jövő héten sorra kerülő Európa-bajnoki selejtezőre készülő keretet, amelyben ezúttal nincs újonc. A válogatott április 3-án 15 órakor Svédországgal, 6-án 15 órakor Németországgal, míg április 9-én 17:30-kor Romániával mérkőzik meg a Telki Edzőközpontban. Az U19-es csapat Eb-selejtezői közül az utolsó, Románia elleni mérkőzést fogja élőben közvetíteni az M4 Sport. A mérkőzésekre ingyenes a belépés.

– Megtiszteltetésként ért, hogy engem választottak az U19-es válogatott élére. Nagyon nagy örömmel fogadtam el a felkérést, hiszen a terveim között szerepelt, hogy vezetőedzőként irányíthassak egy csapatot, de nem gondoltam volna, hogy ez ilyen hamar be is fog következni. Ami az Eb-selejtezőt illeti, nem kerültünk könnyű csoportba, hiszen Svédország és Németország nemzetközileg magasan jegyzett csapat, és a román válogatott is jó játékerőt képvisel. Elsődleges célunk az A ligás tagság meghosszabbítása, valamint minél több pont szerzése, ehhez minden egyes mérkőzésen a tudásunk legjavát kell adnunk – nyilatkozta Rácz Zsófia.

A válogatott kerete:

Kapusok

Ascher Dóra (Soroksár SC)

Schvirján Dóra (Astra HFC-Üllő)

Pongrácz Ágnes (Puskás Akadémia FC)

Védők

Németh Adél (Haladás Viktória)

Kovács Aida (Puskás Akadémia FC)

Pintér Tekla (Haladás Viktória)

Fehértói Dorina (Ferencvárosi TC)

Acsádi Petra (Szekszárdi UFC)

László Henrietta (MTK Budapest)

Gyánó Lili (PMFC)

Középpályások

Harmat Sára (Puskás Akadémia FC)

Kern Fanni (Soroksár SC)

Vincze Borbála (FC Zürich, Svájc)

Benke Annamária (Mislata CF, Spanyolország)

Sinka Napsugár (Puskás Akadémia FC)

Szarvas Sára (Puskás Akadémia FC)

Támadók

Petrovics Petra (ETO FC Győr)

Murár Viktória (MTK Budapest)

Nagy Nikolett (Puskás Akadémia FC)

Molnár Adelina (Soroksár SC)

Csejtei Emília (Haladás Viktória)