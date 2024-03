A múlt század elejének győri sportéletét is kutatja Biczó Zalán helytörténész, és ennek eredményei már több kötetben láttak napvilágot. A közelmúltban értékes relikviára bukkant a régiségvásáron.

Az egyik árusnál figyeltem fel egy hajdan szebb időket látott fotóra, amit meg is vásároltam - kezdi. - A kép kasírozásán nagyon nehezen olvasható, ceruzával írt feljegyzés van, ennek segítségével sikerült beazonosítani. A Győri Torna Egylet 1913-as labdarúgócsapatáról készült, tehát száztizenegy éves felvétel.

A kép azért is érdekes, mert a tizenkilencedik század végén alakult GYTE futballszakosztálya nagyjából mindössze másfél évig létezett, 1914 elején beolvadt az ETO-ba.

Érdekesség, hogy ennek a fotónak egy megvágott változata megtalálható a Győri Friss Újság, 1913. május 11-én megjelent mellékletében az alábbi tudósítással:

"Ritka csapat dicsekedhetik olyan rohamos fejlődéssel mint a Győri Tornaegylet labdarugócsapata. Csak egyévvel ezelőtt szervezte Meixner Mihály és ezen idő alatt oly szorgalmasan gyakorolták magukat a labdarugójátékban, hogy ma már számottevő ellenfele a vidék legjobb csapatainak is. A csapat lelkes kapitánya és centerjátékos: Meixner Mihály, hátvéd: Meixner Ferenc. balbek: Németh Mihály, jobbhalf: Perl Zoltán, centerhalf: Pál Gergelv. balhalf: Ehrenthal Henrik. jobbszélső: Horace Spray, balszélső: Szilágyi Manó, balösszekötő: Meixner Lóri, II. kapus: Schwarz Arnold, jobbösszekötö: Pluhár István, I. kapus: Farkas Dezső, csatár: Kuszák Vince. Utóbbi három az iskola év tartama alatt a kultuszminiszteri rendelet értelmében nem játszhatik.

A Győri Tornaegylet sporttelepe az Erzsébetligeten van. Kár, hogy a pálya nincs bekerítve, mert csak is ennek köszönhető a mérkőzések alkalmávali gyenge bevétel, ami lehetetlenné teszi az egylet anyagi megerősödését. Meg kell még jegyeznünk, hogy a Győri Tornaegylet elnöke bejczi dr.Németh Károly udvari tanácsos, a peéri kerület országgyűlési képviselője, ki élénken érdeklődik azegylet minden mozzanata iránt. A csapat a kerületi bajnoki mérkőzésekre is benevezett, sikere is volt, de igazolatlan játékosai miatt pontszámhoz nem juthatott. Biztosra vehető azonban, hogy a jövő évi bajnoki mérkőzéseken erős ellenfele lesz a küzdő csapatoknak."