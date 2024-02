A győriek ősszel 90–55-re verték riválisukat, melyben három volt győri játékos szerepel: Szirony Dorina, Barnai Judit és Czank Timea. A közelmúltban két új légióst igazolt a Cegléd: az amerikai Chrislyn Carrt és a francia Sarah Baeni Shematsit.

Cziczás László vezetőedző így várja a találkozót: – A kissé átalakult és megerősödött Cegléd minden bizonnyal azért küzd, hogy megszerezze első győzelmét a bajnokságban. Természetesen nekünk is a két pont begyűjtése a cél. Általában a válogatott szünetek után nehezebben lendülünk játékba, ráadásul most a válogatottjaink érthető módon nincsenek túl jó mentális állapotban, ettől függetlenül azon dolgoztunk az elmúlt napokban, hogy ebből egy kicsit kizökkenjünk, ami persze nem könnyű, idő kell ehhez, de most az előttünk álló feladatokra kell koncentrálnunk.